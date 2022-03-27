Luhansk'ta ayrılıkçılar Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyecek - Son Dakika
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Luhansk'ta ayrılıkçılar Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyecek

27.03.2022 18:03
Luhansk'ta ayrılıkçılar Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyecek

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde yer alan Luhansk'ta ayrılıkçılar Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyeceklerini açıkladı.

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde yer alan Luhansk'ta ayrılıkçılar Rusya'ya katılmak için referandum düzenleyeceklerini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 32'nci gününe girerken, 2014 yılında Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti, kendilerini Rusya'ya dahil etmek için referandum düzenleneceğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama Luhansk Halk Cumhuriyeti Başkanı Leonid Pasechnik, "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya'ya bağlanmasına yönelik planlanan referandum yakın zamanda yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Şubat'ta Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı almış, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk'a konuşlanmasına yönelik kararname imzalamıştı.

(Bekir Keskin/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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