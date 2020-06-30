Luigi Datome, AX Armani Exchange Milan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Luigi Datome, AX Armani Exchange Milan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İtalya Birinci Basketbol Ligi (Serie A) takımlarından AX Armani Exchange Milan, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Luigi Datome'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalya Birinci Basketbol Ligi (Serie A) takımlarından AX Armani Exchange Milan, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Luigi Datome'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki İtalyan oyuncunun Milano ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.


Kulüp açıklamasında sözlerine yer verilen Datome, "Kariyerimin bu yeni bölümüne Olimpia Milano gibi tarihi ve iddialı bir kulüpte başlayacak olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum." ifadesini kullandı.


AX Armani Exchange Milan Genel Menajeri Christos Stavropoulos da "Gigi, bir atlette aradığımız; karizma, tecrübe, insani değerler ve kazanma alışkanları gibi değerleri barındıran bir oyuncu. Gigi'nin yanımızda olması bizi heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü de bugün sosyal medya hesaplarından "Her şey için teşekkürler Gigi Datome" paylaşımında bulunmuştu. Datome de "Fenerbahçe, İstanbul ve Türkiye benim bir parçam oldu." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Datome, Fenerbahçe'de forma giydiği 5 sezonda 1'i Avrupa Ligi şampiyonluğu olmak üzere 7 kupa sevinci yaşamıştı.

İtalya Serie A, Malcolm Thomas, İtalya, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:09 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Luigi Datome, AX Armani Exchange Milan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor
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