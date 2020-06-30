Luigi Datome: "Fenerbahçe, İstanbul ve Türkiye benim bir parçam oldu" - Son Dakika

Luigi Datome: "Fenerbahçe, İstanbul ve Türkiye benim bir parçam oldu"

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı ile yolları ayrılan İtalyan oyuncu Luigi Datome, "Fenerbahçe'ye, İstanbul'a ve hatta Türkiye'ye ait her mutlululuğu, her başarıyı ve her tatmini benimmiş gibi hissettim." dedi.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı ile yolları ayrılan İtalyan oyuncu Luigi Datome, "Fenerbahçe'ye, İstanbul'a ve hatta Türkiye'ye ait her mutlululuğu, her başarıyı ve her tatmini benimmiş gibi hissettim." dedi.

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Sarı-lacivertli takım ile devam eden sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden 32 yaşındaki basketbolcu, Instagram hesabından açıklama yayımladı.

Luigi Datome, Fenerbahçe'de büyük başarılara imza attıklarını belirterek, "Fenerbahçe oyuncusu olarak yaptığım ilk paylaşımı tekrar okudum, 5 yıl önceydi. Mümkün olan en üst seviye ve hedefler için oynamak, takımımın alacağı sonuçlara en iyi şekilde katkı vermek istiyordum. Geride kalan 5 yıl hepsini kapsadı. Hem de en yoğun ve tatminkar şekilde... Yalnızca 9 kupa, peş peşe 4 Final Four ve elbette 2017 yılındaki Avrupa Ligi şampiyonluğu açısından değil. Sadece aldığımız keyif ve beni her zaman çocukları ve gurur kaynakları gibi hissettiren sevgili taraftarlarımıza yaşattıklarımız açısından da değil. Ama asıl olarak, buraya ilk geldiğim andan itibaren hissettiğim aidiyet duygusu olarak... Fenerbahçe'ye, İstanbul'a ve hatta Türkiye'ye ait her mutlululuğu, her başarıyı ve her tatmini benimmiş gibi hissettim. Çünkü Fenerbahçe, İstanbul ve Türkiye benim bir parçam oldu." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmasına izin verilmesinden dolayı Fenerbahçe Kulübüne teşekkür eden Datome, şunları kaydetti:

"Sizlere gerçekten kalbimin en derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür etmem gereken çok insan var ve ben listeleri sevmiyorum. Kişisel olarak teşekkür etmem gerekenlere ulaştım. Burada da bana öz güven ve sorumluluk veren, destek olan, güvenen, daha iyi bir insan ve oyuncu olmama yardımcı olan ve nasıl kazanacağımı öğreten herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu grup, tüm Fenerbahçe Ailesi'ni, Fenerbahçe'de oynarken çalıştığım 2 başkanımdan beni alkışlayan son taraftara kadar herkesi kapsıyor. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bu 5 senede, Fenerbahçe forması için her şeyimi verdiğimi hissettim, ama karşılığında sizlerden çok daha fazlasını aldım. Her zaman sizin olan Gigi."

Malcolm Thomas, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:29 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Luigi Datome: 'Fenerbahçe, İstanbul ve Türkiye benim bir parçam oldu' - Son Dakika Spor
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