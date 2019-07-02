Luigi Datome, üç yıl daha Fenerbahçe Beko'da
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Fenerbahçe Beko, İtalyan oyuncusu Luigi Datome ile üç yıllık sözleşme yenilendiğini resmi internet sitesinden açıkladı.
Fenerbahçe Beko
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:15 Kaynak: DHA
, İtalyan oyuncusu Luigi Datome ile üç yıllık sözleşme yenilendiğini resmi internet sitesinden açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyeceği yeni sezon öncesinde kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor. Ekibimiz, bu kapsamda yapılan anlaşma sonucunda, İtalyan forvetimiz Gigi Datome
'nin sözleşmesini üç sezon daha uzatmıştır. Gigi Datome, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir. Datome, 2015 yazında dahil olduğu Fenerbahçe Ailesi'nin erkek basketbolda elde ettiği tüm başarıların önemli bir parçası olmanın ve büyük Fenerbahçe taraftarıyla güçlü bir sevgi bağı kurmanın yanı sıra, saha içindeki ve saha dışındaki karakteriyle de tüm basketbolseverlerin takdirini kazanmıştır. Bu yeni anlaşmanın kulübümüze ve Gigi Datome'ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu nice sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."
- İstanbul
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