Son Dakika Haberleri: Luigi Santalucia ve Enis İnci'den yaz modası önerileri
Son Dakika Güncel Haber

Luigi Santalucia ve Enis İnci'den yaz modası önerileri

1 saat önce

MAG Dergisi Yazarı İtalyan Şef Danilo Zanna, yakın arkadaşları Luigi Santalucia ve Enis İnci'den MAG'a özel yaz modası önerileri alıyor.

Luigi Santalucia ve Enis İnci'den yaz modası önerileri, System.String[]

Yaz sıcaklarında rahatlık ve şıklık arasındaki dengeyi kurup kıyafet seçmekte zorlananlar için MAG okurlarına özel önerilerde bulunan Luigi Santalucia ve Enis İnci erkek modasına yön veren detayları paylaştı.

"Seersucker" diye tabir ettiğimiz dokuma türü kumaşlar, sıcak yaz aylarında şıklığından ödün vermeden takım elbise ya da spor ceket giyen beylerin imdadına yetişiyor" ifadelerini kullanan Enis İnci "Boyu 1,60 cm'nin altında olan kişiler için, iki ayrı renk kombinasyonunu önermiyorum. Çünkü bu şekilde boyumuz daha kısa görünecektir. Eğer farklı renk ceket ve pantolon giyilecekse, üst kısım yani ceketimiz pantolondan daha koyu bir renk olmalıdır" dedi.

Bir erkeğin gardırobunda kesinlikle olması gereken parçaları paylaşan Luigi Santalucia ise "Bir erkek hayatında sadece bir kez giyecek bile olsa, mutlaka siyah bir smokine sahip olmalıdır" dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:02 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlak Burcunda parçalı ay tutulması bu gece gerçekleşecek Parasını alamadığı için inşaatın çatısına çıkıp intihara kalkışan işçi, 2,5 saatte ikna edildi New York Times yazdı: Türkiye'de ABD'ye güvensizlik artarken Erdoğan kendi yolundan gidiyor Ünlü iş adamı hakkında şoke eden iddia: Kediciklerin kiminle turnikeye gireceğini belirlemiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:17:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Luigi Santalucia ve Enis İnci'den yaz modası önerileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]