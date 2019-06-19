Luis Enrique, İspanya Milli Takımını bıraktı
1 saat önce
İspanya Milli Takımını çalıştıran Luis Enrique, ailevi sebeplerden dolayı görevinden ayrıldığını duyurdu.
İspanya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:45 Kaynak: İHA
Milli Takımını çalıştıran Luis Enrique
, ailevi sebeplerden dolayı görevinden ayrıldığını duyurdu. İspanya Milli Takımı'nda Luis Enrique dönemi sona erdi. Tecrübeli çalıştırıcı, ailevi sebeplerinden dolayı Milli Takımdaki görevini bıraktığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Enrique'nin yardımcı hocalık görevini yürüten Robert Moreno, İspanya'nın yeni teknik direktörü oldu. 2018'in Temmuz ayında İspanya'da göreve gelen 49 yaşındaki teknik adam, 8 maçta 6 galibiyet aldı.
(İHA)
Luis Enrique, İspanya Milli Takımını bıraktı
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