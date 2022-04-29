Luiz Gustavo, 18 maç sonra Gaziantep FK maçına 11'de başladı - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, son olarak ligin ilk yarısında 11'de başladığı Gaziantep FK maçının ardından, yine bir Gaziantep maçında 11'e döndü.

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, ligde 18 maç sonra Gaziantep FK mücadelesinde 11'e döndü. Tecrübeli orta saha en son ligin ilk yarısının 16. haftasında 13 Aralık 2021 tarihinde deplasmanda oynanan Gaziantep maçında 11'de görev yapmıştı. Gustavo, 138 gün sonra yine Gaziantep maçında 11'de yer alırken, ligde son 4 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA)