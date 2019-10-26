Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, "Ben buraya çalışmak için kazanmak için geldim. Tatil yapmaya keyifli vakit geçirmeye gelmedim" diye konuştu.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 5-1 mağlup etti. Müsabakada sonrasında takımı adına 1 gol atan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gustavo gerçekten kazanmayı çok istediklerini belirterek, "Maça çok istekli başladık. Çok şükür ki istediğimiz 3 puanı aldık. Takımımız ben gol attığımda öndeydi ve ben de yardımcı olmaktan mutlu olduk. Gol atmaktan ziyade takımımızın kazanması önemli. Ben buraya çalışmak için kazanmak için geldim. Tatil yapmaya keyifli vakit geçirmeye gelmedim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İnsanlarında bunu görmesi beni mutlu ediyor. Biz gerçekten birlik olmuş bir takımız. Bütün takım arkadaşlarım takımına yardım etmek istiyor. Bizim takım ruhumuz bu. Ciddi bir şekilde işimize odaklandık. Kazanarak devam etmemiz gerekiyor. Her zaman en önemli maç bizim için bir sonraki maçtır. Konsantrasyonla gittiğimiz sürece hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız. Ben burada takım arkadaşlarıma adapte olmaya çalışıyorum. Hocamızın isteklerini karşılamaya çalışıyorum. Benim öncelikli amacım takımıma yardım etmek. Benim nerede rahat hissettiğimin bir önemi yok. Ben futbol oynamaktan çok keyif alıyorum. Kendime çok dikkat etmem gerekiyor. Yaşın bir önemi yok ben elimden geldiğince takımıma yardım etmek istiyorum. Ben buraya gelmeden önce çok fazla arkadaşımla konuştum Diego ile Souza ile konuştum. Bana özel bir kulüp olduğunu söylediler. Taraftarlar büyük bir önem arz ediyorlar. Ben buraya gelip gerçek olduğunu görmekten çok mutluyum. Taraftarlar fark oluşturmamıza sebep oluyorlar. Umarım sene sonunda şampiyonluğu hep birlikte kutlarız. Türkiye liginde çok fazla şampiyonluk yarışında takım var. Her takım elinden gelenin en iyisini yapacaktır" dedi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)