Luiz gustavo, can bartu tesisleri'ni gezdi
6 saat önce
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:01 Kaynak: DHA
'nin yeni transferi Luiz Gustavo
, Can Bartu Tesisleri
'ni gezdi.
Fenerbahçe'nin Fransa
Ligue 1 ekibi Marsilya
'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı-lacivertli ekibin Samandıra
'da bulunan Can Bartu
Tesisleri'ni gezdi. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuya Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı
da eşlik etti. Gustavo, Fenerbahçeli futbolcularla tanışmasının ardından, tesislerdeki odalar ve antrenman sahasında incelemelerde bulundu.
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