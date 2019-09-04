Son Dakika Haberleri: Luiz gustavo, can bartu tesisleri'ni gezdi
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Luiz gustavo, can bartu tesisleri'ni gezdi

6 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

Luiz gustavo, can bartu tesisleri'ni gezdi, System.String[]
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
Fenerbahçe'nin Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı-lacivertli ekibin Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuya Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı da eşlik etti. Gustavo, Fenerbahçeli futbolcularla tanışmasının ardından, tesislerdeki odalar ve antrenman sahasında incelemelerde bulundu.


Can Bartu Tesisleri, Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Samandıra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:01 Kaynak: DHA
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