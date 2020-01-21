Luiz Gustavo'dan eski teknik direktörüne gönderme - Son Dakika
Son Dakika Spor Luiz Gustavo'dan eski teknik direktörüne gönderme - Son Dakika Spor

Luiz Gustavo'dan eski teknik direktörüne gönderme

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Fransa'da Canal + kanalına röportaj veren Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luiz Gustavo, şu sözleri kullandı;"Marsilya'da geçen sezon çok sık stoper olarak oynatıldım. Ben orta saha oyuncusuyum. Orta sahayı stopere koyamazsınız. Yardımcı olurum tabii ama işim bu değil.

Luiz Gustavo'dan eski teknik direktörüne gönderme, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Fransa'da Canal + kanalına röportaj veren Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luiz Gustavo, şu sözleri kullandı;


" Marsilya'da geçen sezon çok sık stoper olarak oynatıldım. Ben orta saha oyuncusuyum. Orta sahayı stopere koyamazsınız. Yardımcı olurum tabii ama işim bu değil. Stopere ihtiyacınız varsa stoper almalısınız. Futbolun gerçeği bu. Gerçeklerden kaçamazsınız."


Fenerbahçe'de Ersun Yanal da bu sezon Gustavo'yu zaman zaman stoper bölgesinde oynatıyor.



Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Marsilya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Manchester United, Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ın peşine düştü
Victor Moses, Inter için İtalya'da sağlık kontrolünden geçecek Son dakika: Vedat Muriqi, PFDK'ya sevk edildi Tahkim'den son dakika Fenerbahçe açıklaması!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 21:08:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Luiz Gustavo'dan eski teknik direktörüne gönderme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]