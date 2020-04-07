Son Dakika › Spor › Luiz Gustavo'dan karantinada corona virüsü itirafı! - Son Dakika Spor
Luiz Gustavo'dan karantinada corona virüsü itirafı!
6 saat önce
Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını hakkında konuştu.
Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını hakkında konuştu.
Coronavirüsü salgını nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Ölümler giderek artıyor ve bu da herkesi tedirgin ediyor" dedi.
Gustavo, İstanbul'da rahat olduğunu söyleyerek, "Kulüp bizim arkamızda. Her türlü desteği verip, kolaylığı sağlıyor" diye konuştu.
"ÇOK ÖZLEDİM"
Yıldız futbolcu ayrıca, "Kısa sürede futbolun döneceğine inanıyorum. Oynamayı, taraftarın önüne çıkmayı çok özledim" ifadelerini kullandı. (Sabah)
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:34
Son Dakika Fenerbahçe kulüp doktorundan müjde: Pozitif vakalar negatife döndü Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı