Luiz Gustavo'dan maç sonu flaş sözler! - Son Dakika
Son Dakika Spor Luiz Gustavo'dan maç sonu flaş sözler! - Son Dakika Spor

Luiz Gustavo'dan maç sonu flaş sözler!

6 saat önce

Süper Lig'de Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, maç sonunda açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'de Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, maç sonunda açıklamalar yaptı.


"UTANÇ VERİCİ, SAVAŞMALIYIZ"


Takım olarak sorumluluğu kabul etmeleri gerektiğini vurgulayan Gustavo, "Son röportajda da söyledim, bir teknik direktör gittiğinde bunda oyuncuların da büyük suçu vardır. Bugün de sahada bunu kanıtladık. Sorumluluğu kabul etmeliyiz, sahadaki görüntü utanç verici. En azından savaşmamız gerekiyor" dedi.


"HERKES RONALDINHO GİBİ..."


Luiz Gustavo sözlerini, "Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince, aynı isteği göremiyorum. Formasını giydiğimiz bu büyük tarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Luiz Gustavo, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:43 
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