Luiz Gustavo: "Eşim, oğlum ve ben, İstanbul'da çok mutluyuz" - Son Dakika

Luiz Gustavo: "Eşim, oğlum ve ben, İstanbul'da çok mutluyuz"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, ailesiyle birlikte İstanbul'da çok mutlu olduğunu söyledi.

Luiz Gustavo:

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, ailesiyle birlikte İstanbul'da çok mutlu olduğunu söyledi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Gustavo, "Her şey çok güzel gidiyor diyebilirim. Açıkçası bizim çok sakin bir hayatımız var ve genellikle evde vakit geçirmeyi seviyoruz. Zaman zaman bilmediğimiz restoranlarda yemek yemeye gidiyoruz. Oğlumla vakit geçirmeyi seviyorum. Eşim, oğlum ve ben, İstanbul'da çok mutluyuz. Fenerbahçe'de geçirdiğimiz süre boyunca burada geçen zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz, çünkü Türkiye'yi gerçekten çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli ekibin yeni sezon hazırlıklarını da değerlendiren Brezilyalı futbolcu, şöyle konuştu:

"Yeni bir süreç içerisindeyiz. Yeni bir felsefeyi, yeni bir oyun tarzını anlamaya çalışıyoruz. Antrenmanlarda daha çok bunun üzerine çalışıyoruz. Hocamızın istediklerini en hızlı şekilde anlayıp uygulayabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yarışmacı bir takım oluşturmak istiyoruz ki önümüzdeki sezon hedeflerimizin hepsine ulaşabilelim. Atmosfer çok iyi. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, çünkü burada oynayan her oyuncu sorumluluğunun bilincinde. Her zaman şunu söylüyorum, 'Maçları kazanmak istiyorsanız, ligi kazanmak istiyorsanız önce takım ruhu olan bir takım oluşturmamız gerekiyor.' Aslında bu kamp sürecinde oluşturmak istediğimiz şeylerden biri de bu. Yeni gelen oyuncuların hepsi çok kaliteli, bize yardım edecekleri konusunda hiçbir şüphemiz yok ki beklentimiz de bu yönde. Amacımız çok sayıda kaliteli oyuncudan oluşan takımdan bir takım ruhu oluşturmak ve kazanan bir takım ortaya çıkarmak."

"Fenerbahçe'nin adı bile her zaman şampiyonluk için favoridir"

Teknik direktör Erol Bulut'un sahaya koymalarını istediği sistemle ilgili sürekli kendileriyle konuştuğunu aktaran Luiz Gustavo, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin adı bile her zaman şampiyonluk için favoridir. Bizim her zaman için yarıştığımız kulvarlarda en üst sıralarda olmamız gerekir. Tabii ki özveri göstermediğiniz ve çok çalışmadığınız müddetçe bunu başarmanız mümkün değil. Hocamız da uygulamak istediği sistemi bize anlatmak için sürekli bizimle iletişim halinde ve sürekli olarak bize kafasındaki oyun şablonunu anlatmak istiyor ki bunu en kısa sürede uygulayabilelim. Tabii ki biraz süreye ihtiyacımız var. Ama ben gerçekten çok inanıyorum ve takım olarak da çok öz güvenliyiz. Çalışmalarımızı en iyi şekilde yürütüyoruz. Antrenmanlar gerçekten çok yoğun geçiyor. Geçen sezonkinden farklı antrenmanlar yapıyoruz. Eğer böyle devam edersek en kısa sürede hocamızın istediği gibi bir takım ortaya çıkartabiliriz diye düşünüyorum."

"Önceliğim takımıma yardım etmek"

Beklentileri karşılamak için sürekli çalıştığının altını çizen Gustavo, "Her zaman takımıma yardım etmek için kendimi en iyi şekilde hazır tutmaya çalışan bir oyuncuyum. Hem takımıma hem teknik direktörüme hem de takım arkadaşlarıma yardım etmek için elimden geleni yaparım. Dolayısıyla hocamız benden nasıl bir görev isterse ben bunu en iyi şekilde yapabilmek için elimden geleni yaparım. Benim önceliğim takımıma yardım etmek. Dolayısıyla bu tarz konulara açık bir insanım. Hocamız, benden ne isterse elimden gelenin en iyisini yaparım." şeklinde konuştu.

Son olarak futbol yaşantısında disipline büyük önem verdiğini vurgulayan Luiz Gustavo, genç oyunculara da disiplinli olmalarını tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 13:17

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Luiz Gustavo: 'Eşim, oğlum ve ben, İstanbul'da çok mutluyuz' - Son Dakika Spor
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