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Luiz Gustavo Fenerbahçe'de

7 saat önce

Fenerbahçe, Brezilyalı orta sahaya oyuncusu Luiz Gustavo'yu kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe, Brezilyalı orta sahaya oyuncusu Luiz Gustavo'yu kadrosuna kattı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:38 Kaynak: İHA
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