Son Dakika Haberleri: Luiz Gustavo İlk PSG Maçını Anlattı
Son Dakika Spor Luiz Gustavo İlk PSG Maçını Anlattı

Luiz Gustavo İlk PSG Maçını Anlattı

59 dakika önce

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, 2017 senesinde transfer olduğu Olympique Marseille formasıyla PSG'ye karşı çıktığı ilk Le Classique derbisini içtenlikle anlattı. Kişisel hayatında zor günler geçiren Gustavo, buna rağmen büyük bir özveri göstererek maça çıkmış, başarılı bir performans gösterirken bir de güzel bir gol kaydetmişti.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, 2017 senesinde transfer olduğu Olympique Marseille formasıyla PSG'ye karşı çıktığı ilk Le Classique derbisini içtenlikle anlattı. Kişisel hayatında zor günler geçiren Gustavo, buna rağmen büyük bir özveri göstererek maça çıkmış, başarılı bir performans gösterirken bir de güzel bir gol kaydetmişti.

Luiz Gustavo İlk PSG Maçını Anlattı

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:39 
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