Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi

Luiz Gustavo'dan geçmişe dönüş. Brezilyalı futbolcu yeni sezon öncesi imaj değişikliğine gitti. Kıvırcık saçlarıyla Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından Müslüm Gürses'e benzetilen Gustavo, şimdi bambaşka bir isimle özdeşleştirildi.

GENÇLİĞİNİ HATIRLADI

Kariyerinin ilk döneminde kısacık saçlarıyla tanınan Gustavo, ilerleyen yaşlarında kıvırcık saçlarıyla bir fenomen haline gelmişti. Tekrar gençlik dönemini hatırlatmak isteyen Gustavo, çok farklı bir ismi çağrışım yapmış oldu. Dünyanın en çok oynanan oyunlarından GTA'nın karakteri Carl Johnson'a benzetilen Gustavo için sosyal medyada yüzlerce tespit ve eğlenceli yorum yapıldı.