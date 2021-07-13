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Luiz Gustavo: "Şampiyon olmak zorundayız" - Son Dakika

Luiz Gustavo: "Şampiyon olmak zorundayız"

13.07.2021 00:57
Luiz Gustavo:

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, "Şimdiye kadar sezon öncesi hazırlık dönemimiz çok iyi gidiyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, "Şimdiye kadar sezon öncesi hazırlık dönemimiz çok iyi gidiyor. Herkes çok konsantre ve motive olmuş durumda. Hepimiz sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Şampiyon olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, takımının yeni sezon kamp çalışmalarını sürdürdüğü Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalışmaların çok iyi gittiğini ve sorumluluklarının farkında olduklarını söyleyen Gustavo, şampiyon olmak için sahada birlikte hareket eden bir takım olmaları gerektiğini söyledi.

"Geçen sene düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz"

Teknik Direktör Vitor Pereira ile yeni bir felsefe geldiğini söyleyen Gustavo, "Kampın çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Geçen sene düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Yeni hocamızla yeni bir felsefe. Herkes gerçekten çok konsantre. Herkes öğrenmek ve hocamızın isteklerini yapmak için çok istekli" dedi.

"Sorumluluklarını bilen takım olmalıyız"

Tek hedefinin şampiyonluk olduğunu belirten Gustavo, "Buradaki 3'üncü sezonum. Ben buraya geldiğim ilk andan beri tek hedefle geldim. O da şampiyon olmak. Bu sezon da benim için farklı olmayacak. Oyuncular olarak sorumluluğumuzun bilincinde olmamız gerekiyor. Daha iyi olmalıyız, kolektif olmalıyız, sorumluluklarını bilen bir takım olmalıyız. Çünkü her şeyde önce kulüp gelir" şeklinde konuştu.

"Hocamızın yeni bir sistemi var"

Pereira'nın oynatmak istediği sisteme inandıklarını kaydeden Gustavo, "Antrenörün hangi dili konuştuğundan çok, ne anlatmak istediklerini çok iyi anlamak önemli. Kendisi zaten İngilizce konuşuyor bütün oyuncularla. Hocamızın yeni bir sistemi var. Bütün antrenmanlarda bize bu oyun anlayışını göstermeye çalışıyor. Biz de bize oynatmak istediği sisteme inanıyoruz. Önemli olan sahada bunun karşılığını verebilmek. Eğer bunu yapabilirsek başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Geçen sezon çok gol yedik"

Geçen sezon şampiyonluğa oynayan bir takım olarak çok gol yediklerini söyleyen Gustavo, "Geçmiş hakkında konuşmak zordur. Bizim şimdi yapmamız gereken mevcut zamana odaklanmak. Ama geçen seneden düzeltmemiz gereken bir şey varsa o da şampiyonluğa oynayan bir takım olarak çok gol yemiştik. Bizim düzeltmemiz gereken konunun bu olduğunu düşünüyorum. Bunu düzelttiğimiz zaman fark oluşturacaktır. Geçen yılı bir maçla özetleyemem, geçen sezonun birçok kırılma anı var. Hocamız geçen sezonu en iyi şekilde analiz edecektir ki aynı hataları tekrar yapmayalım. Geçen sezon çok fazla gelen ve giden oyuncular oldu. İstediğimiz seviyede birlikteliği sağlamış ve kolektif bir takım haline gelemedik. Tabi ki buraya gelen her futbolcu çok iyi insan. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu sene düzeltmek istediğimiz konulardan birisi de bu" dedi.

"Futbolun güzelliği taraftar"

Taraftarların pozitif etkisinin olacağını belirten Gustavo, "Futbolun güzelliği taraftarların bize yaşatmış olduğu duygular. Ben de futbolu bu yüzden seviyorum. Tribünde taraftarların olmasının pozitif yönü olacaktır. Bizi daha iyiye götüren baskı unsuru olacaktır" şeklinde konuştu.

"Son güne kadar futbol oynamak istiyorum"

Son güne kadar mücadele ederek futbol oynamak istediğini belirten Gustavo, "Mesleğimi yaparken her gün son günüm gibi bakıyorum. İşime aşık bir insanım. Hayatta elde ettiğim her şeyi futbola borçluyum. Futbola duyduğum aşkın yanında minnettarlık da duyuyorum. Dolayısıyla kendime çok iyi bakmaya çalışıyorum. Kaç yaşına kadar oynayabilirim emin değilim ama son güne kadar mücadele edip futbol oynamak istiyorum" açıklamasında bulundu.

"Herkes çok konsantre"

Kampın iyi geçtiğini aktaran Gustavo, "Şimdiye kadar sezon öncesi hazırlık dönemimiz çok iyi gidiyor. Herkes çok konsantre ve motive olmuş durumda. Hepimiz sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Şampiyon olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ama bunu göstermemiz gerekiyor. Sahada çok çalışmamız, birbirimiz için fedakarlık yapmamız gerekiyor. Eğer biz sahada birlikte hareket edebilirsek şampiyon olabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyleyen yıldız oyuncu, "Ne kadar çok zorlukla karşılaşırsam benim için o kadar iyidir. Çünkü hayatta öğrenmek için zaman zaman zor ya da alışık olduğunuzun dışında farklı zamanlardan geçmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu durum da benim için farklı olmadı. O zaman da karara saygı duydum ama çalışmayı hiç bırakmadım. Her zaman elimden geleni yapmaya çalıştım" dedi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Luiz Gustavo: 'Şampiyon olmak zorundayız' - Son Dakika Spor


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