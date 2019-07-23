Luiz Gustavo Taraftarlarla Tanışıyor
1 saat önce
Luiz Gustavo süper hayranlarını Marsilya'dan karşıladı. Taraftarlar, Olympique de Marseille'e olan katkısını anmak için yüzüyle birlikte büyük bir Brezilya bayrağı yaptı.
Luiz Gustavo
süper hayranlarını Marsilya
'dan karşıladı. Taraftarlar, Olympique de Marseille'e olan katkısını anmak için yüzüyle birlikte büyük bir Brezilya
bayrağı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:05
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