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Luiz Gustavo Taraftarlarla Tanışıyor

1 saat önce

Luiz Gustavo süper hayranlarını Marsilya'dan karşıladı. Taraftarlar, Olympique de Marseille'e olan katkısını anmak için yüzüyle birlikte büyük bir Brezilya bayrağı yaptı.

Luiz Gustavo süper hayranlarını Marsilya'dan karşıladı. Taraftarlar, Olympique de Marseille'e olan katkısını anmak için yüzüyle birlikte büyük bir Brezilya bayrağı yaptı.
Luiz Gustavo Taraftarlarla Tanışıyor
Luiz Gustavo, Brezilya, Marsilya, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:05 
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