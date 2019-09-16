Son Dakika Haberleri: Luiz Gustavo transferi Marsilya yönetimini ikiye böldü
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Luiz Gustavo transferi Marsilya yönetimini ikiye böldü

30 dakika önce

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde Olimpik Marsilya'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, bu akşam Aytemiz Alanyaspor karşısında Sarı Lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde Olimpik Marsilya'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, bu akşam Aytemiz Alanya spor karşısında Sarı Lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Fransız basını ise zirve yolundaki önemli müsabaka öncesinde 32 yaşındaki yıldız isimle ilgili flaş bir habere imza attı.


Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, yıldız futbolcunun takımdan gönderilmesinin Marsilya yönetiminde büyük bir çatlağa neden olduğunu ve sportif direktör Andoni Zubizarreta'nın Fenerbahçe ile yürütülen görüşmelere hiçbir şekilde katılmadığını yazdı. Haberde bu durum, İspanyol futbol adamının Gustavo ile yolların ayrılmasına karşı çıktığı şeklinde yorumlandı.

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Marsilya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:35 
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