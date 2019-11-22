Luka Doncic fırtınası dinmek bilmiyor

Doncic, NBA'de üst üste iki maçta en az 35 sayılık triple-double yapan en genç oyuncu oldu. Bu aynı zamanda Doncic'in bu sezonki 7. 'triple-double'ı oldu. 9. galibiyetini elde Dallas'ta Tim Hardaway Jr 20, Jalen Brunson 15 sayı kaydetti. Warriors'ta Eric Paschall'ın 22, Ky Bowman'ın 16 sayısı sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi.



Furkan galip, Cedi mağlup



Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, sahasında New York Knicks'i 109-104 yendiği maçı 2 sayı, 1 asistle tamamladı. Cleveland Cavalierslı Cedi Osman ise Miami Heat'e deplasmanda 124-100 mağlup oldukları karşılaşmayı 3 sayı, 1 ribaund, 1 asist, 3 top çalmayla bitirdi. Brooklyn Nets de sahasında Charlotte Hornets'ı 101-91'lik skorla yenerek bu sezon 6. galibiyetini elde etti. Charlotte ise 9. mağlubiyetini aldı. Brooklyn'de Jarrett Allen 22 sayı, 17 ribaund ile 'double-double' yaparken, Charlotte'da Terry Rozier 18 sayı, 6 ribaundla oynadı.