Luka Doncic’in bu sezon kırdığı bazı (!) rekorlar - Son Dakika
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Luka Doncic’in bu sezon kırdığı bazı (!) rekorlar

7 saat önce

16 Ocak 2020 Bir maçta 20 sayı, 15 ribaund ve 15 asistle triple-double yapan en genç oyuncu oldu.

Luka Doncic’in bu sezon kırdığı bazı (!) rekorlar, System.String[]

16 Ocak 2020




Bir maçta 20 sayı, 15 ribaund ve 15 asistle triple-double yapan en genç oyuncu oldu.
Dallas Mavericks franchise tarihinde 20-15-15 istatisiklerine ulaşan ikinci oyuncu oldu.
NBA tarihinde 20 kez triple-double’a en az maçta (109) ulaşan en genç oyuncu oldu.




14 Ocak 2020




Herhangi bir takıma karşı oynadığı üç maçta triple-double yapan dört oyuncudan birisi oldu (Golden State Warriors'a karşı)




10 Ocak 2020




25 sayı ortalamasını geçen (29,6 sayı ortalaması) ve bunu on beş maçta koruyan en genç oyuncu oldu.




9 Ocak 2020




38,5 sayı, 11,5 ribaund ve 10 asist ortalamalarıyla art arda üç triple-double’ı 35 sayı ortalamasının üzerinde yapan üç oyuncudan birisi oldu.




7 Ocak 2020




10 defa 30 sayılık triple-double yapan en genç oyuncu oldu.




29 Aralık 2019




NBA’deki ilk 100 maçında 2313 sayı üreten en genç oyuncu oldu.




17 Aralık 2019




Takımının art arda 18 galibiyet alan Milwaukee Bucks’ı mağlup ettiği maçta en fazla sayı atan oyuncu oldu ve böylece bir takımın en az 15 galibiyetlik serisini bitiren maçta en fazla sayı atan en genç oyuncu oldu.




13 Aralık 2019




40 sayılık triple-double’ı iki defa yapan en genç oyuncu oldu.




5 Aralık 2019




Michael Jordan’la birlikte art arda 18 maçta en az 20 sayı, beş ribaund ve beş asistle oynayan oyuncu oldu.




4 Aralık 2019




Herhangi bir sezonun ilk 20 maçında 600 sayı, 200 ribaund ve 140 asist barajını aşan en genç oyuncu oldu.




25 Kasım 2019




NBA’deki ilk 90 maçında 2000 sayıyı geçen en genç oyuncu oldu.




21 Kasım 2019




35 sayılık triple-double yapan en genç oyuncu oldu.




4 Kasım 2019




25 sayıyla triple-double yapan en genç oyuncu oldu.




2 Kasım 2019





LeBron James’in kariyerinde karşılaştığı bütün oyuncular ve Los Angeles Lakers franchise tarihindeki bütün maçlar dâhil olmak üzere, LeBron ve Lakers’a karşı triple-double yapan en genç oyuncu oldu.



Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:14 
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