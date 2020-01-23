Luka Doncic’in bu sezon kırdığı bazı (!) rekorlar

16 Ocak 2020









Bir maçta 20 sayı, 15 ribaund ve 15 asistle triple-double yapan en genç oyuncu oldu.

Dallas Mavericks franchise tarihinde 20-15-15 istatisiklerine ulaşan ikinci oyuncu oldu.

NBA tarihinde 20 kez triple-double’a en az maçta (109) ulaşan en genç oyuncu oldu.









14 Ocak 2020









Herhangi bir takıma karşı oynadığı üç maçta triple-double yapan dört oyuncudan birisi oldu (Golden State Warriors'a karşı)









10 Ocak 2020









25 sayı ortalamasını geçen (29,6 sayı ortalaması) ve bunu on beş maçta koruyan en genç oyuncu oldu.









9 Ocak 2020









38,5 sayı, 11,5 ribaund ve 10 asist ortalamalarıyla art arda üç triple-double’ı 35 sayı ortalamasının üzerinde yapan üç oyuncudan birisi oldu.









7 Ocak 2020









10 defa 30 sayılık triple-double yapan en genç oyuncu oldu.









29 Aralık 2019









NBA’deki ilk 100 maçında 2313 sayı üreten en genç oyuncu oldu.









17 Aralık 2019









Takımının art arda 18 galibiyet alan Milwaukee Bucks’ı mağlup ettiği maçta en fazla sayı atan oyuncu oldu ve böylece bir takımın en az 15 galibiyetlik serisini bitiren maçta en fazla sayı atan en genç oyuncu oldu.









13 Aralık 2019









40 sayılık triple-double’ı iki defa yapan en genç oyuncu oldu.









5 Aralık 2019









Michael Jordan’la birlikte art arda 18 maçta en az 20 sayı, beş ribaund ve beş asistle oynayan oyuncu oldu.









4 Aralık 2019









Herhangi bir sezonun ilk 20 maçında 600 sayı, 200 ribaund ve 140 asist barajını aşan en genç oyuncu oldu.









25 Kasım 2019









NBA’deki ilk 90 maçında 2000 sayıyı geçen en genç oyuncu oldu.









21 Kasım 2019









35 sayılık triple-double yapan en genç oyuncu oldu.









4 Kasım 2019









25 sayıyla triple-double yapan en genç oyuncu oldu.









2 Kasım 2019











LeBron James’in kariyerinde karşılaştığı bütün oyuncular ve Los Angeles Lakers franchise tarihindeki bütün maçlar dâhil olmak üzere, LeBron ve Lakers’a karşı triple-double yapan en genç oyuncu oldu.







