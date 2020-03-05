Luka Doncic'ten yeni bir rekor daha

Dallas Mavericks, dün gece oynanan maçta New Orleans Pelicans’ı uzatma sonucunda 127-123 mağlup etti. Luka Doncic, maçı %45 saha içi isabetiyle 30 sayı, 17 ribaund ve 10 asistle tamamladı ve kariyerinde 22. kez triple-double yapmayı başardı.

Sloven oyuncu böylelikle Mavericks formasıyla 22 kez triple-double yapan Jason Kidd’i yakalayarak onunla birlikte kulüp tarihinin en fazla tirple-double yapan ismi oldu. Üstelik Doncic, bunu yalnızca 122 kez Mavericks forması giyerek başardı, Kidd ise 22 triple-double’ı yaklaşık 500 maçın ardından yapmıştı.

Doncic, NBA kariyerindeki ilk triple-double’ı 2019 yılının ocak ayında yapmıştı. O günden beri 77 maça daha çıkan 21 yaşındaki süper yıldız, her ne kadar 122 kez Mavericks forması giymiş olsa da söz konusu 22 triple-double’ı yalnızca 78 maçlık bir süreçte yapmış oldu.

Elias Sports’un verilerine göre, Doncic yukarıdaki başarısının yanı sıra, 22 yaşına gelmeden 30 sayı, 15 ribaund ve 10 asist barajını geçen NBA tarihindeki üçüncü isim oldu. Diğer iki isim ise Oscar Robertson ve Magic Johnson.

Doncic, bu sezon şu ana dek 28,5 sayı, 9,3 ribaund ve 8,8 ortalamalarıyla oynayarak Batı Konferansı’nda 38 galibiyetle play-off potasında yer alan Dallas Mavericks’e liderlik ediyor. Doncic, bu sezon ayrıca bir kez NBA’de Ayın Oyuncusu seçildi ve All- Star ilk beşinde yer aldı.