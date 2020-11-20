Luka Jovic, korona virüse yakalandı

Real Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün yapılan korona virüs testlerinin sonuçlarına göre Sırp futbolcu Luka Jovic'in sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.

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