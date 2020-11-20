Luka Jovic, korona virüse yakalandı

İspanyol ekibi Real Madrid, Sırp futbolcusu Luka Jovic'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Real Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün yapılan korona virüs testlerinin sonuçlarına göre Sırp futbolcu Luka Jovic'in sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.
Jovic, Sırbistan Milli Takımı'nın kadrosunda bulunuyordu. 22 yaşındaki futbolcu Rusya'yı 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandırmıştı.
-İHA-
- Kaynak: İHA
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