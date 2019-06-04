Son Dakika Haberleri: Luka Jovic, Real Madrid'e transfer oldu
BBC
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Luka Jovic, Real Madrid'e transfer oldu

7 dakika önce

Real Madrid, Eintracht Frankfurt'un Sırp golcüsü Luka Jovic ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Luka Jovic, Real Madrid'e transfer oldu, System.String[]

Real Madrid, Eintracht Frankfurt'un Sırp golcüsü Luka Jovic'i transfer etti.

Eintracht Frankfurt, Real Madrid'in Jovic'le 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Luka Jovic, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmen Real Madrid'in yeni sezondaki ilk transferi olacak.

Real Madrid'in Jovic için ödediği ücret açıklanmadı.

Ancak İspanyol devinin Alman kulübüne ödediği bonservis ücretinin 60 milyon eurodan fazla olduğu bildiriliyor.

Eintracht Frankfurt'un yarı finale çıkmasında önemli rol oynadı

Şu ana kadar Sırbistan milli takımının formasını 4 kez giyen Jovic, 2017 yılında Benfica tarafından Eintracht Frankfurt'a kiralanmış, Alman kulübü daha sonra Sırp golcünün bonservisini Benfica'ya yaklaşık 7 milyon euro ödeyerek almıştı.

21 yaşındaki Jovic geçen sezon 48 maçta 27 gol attı.

Jovic Bundesliga'da 32 maçta 17 kez fileleleri havalandırdı, Eintracht Frankfurt ligi 7. sırada tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 14 maçta 10 gol atan Jovic, Eintracht Frankfurt'un yarı finale çıkmasında önemli rol oynadı.

Geçen sezon La Liga'yı 3. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale bile kalamayan Real Madrid'in önümüzdeki sezon kadrosunda ciddi değişiklikler yapması bekleniyor.

Real Madrid'in transferdeki öncelikleri Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard ile Manchester United'ın Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:39 
Eintracht Frankfurt, Real Madrid, Dünya
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