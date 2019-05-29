Luka Modric'in En İyi Real Madrid Asistleri
48 dakika önce
Real Madrid’de Modric’in en iyi asistlerini kaçırmayın. Beyazların orta saha oyuncusu, bugüne kadar yardımcı olan 13 Madridistas'ın listesine girdi. Arkasında, 7, Vinicius Jr. ve Benzema, grup Odriozola ve Bale (6), Marcelo, Kroos ve Asensio (5), Lucas Vázquez (4), Reguilón ve Carvajal (2), Isco tarafından tamamlandı. ve Brahim (1). Bu sezon Madridistas'ın en büyük yardımcısı olmanın ötesinde Modric, elinden gelenin en iyisini yaptı. Kulüp ile yaptığı yedi kampanyada, Hırvat toplam 35 gol attı, şöyle yayıldı: 5 (2012/13), 6 (2013/14), 3 (2014/15), 3 (2015/16) , 3 (2016/17), 7 (2017/18) ve 8 (2018/19).
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06
Real Madrid'de Modric'in en iyi asistlerini kaçırmayın. Beyazların orta saha oyuncusu, bugüne kadar yardımcı olan 13 Madridistas'ın listesine girdi. Arkasında, 7, Vinicius Jr. ve Benzema, grup Odriozola ve Bale (6), Marcelo, Kroos ve Asensio (5), Lucas Vázquez (4), Reguilón ve Carvajal (2), Isco tarafından tamamlandı. ve Brahim (1). Bu sezon Madridistas'ın en büyük yardımcısı olmanın ötesinde Modric, elinden gelenin en iyisini yaptı. Kulüp ile yaptığı yedi kampanyada, Hırvat toplam 35 gol attı, şöyle yayıldı: 5 (2012/13), 6 (2013/14), 3 (2014/15), 3 (2015/16), 3 (2016/17), 7 (2017/18) ve 8 (2018/19).
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