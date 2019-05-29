Son Dakika Haberleri: Luka Modric'in En İyi Real Madrid Asistleri
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Luka Modric'in En İyi Real Madrid Asistleri

48 dakika önce

Real Madrid’de Modric’in en iyi asistlerini kaçırmayın. Beyazların orta saha oyuncusu, bugüne kadar yardımcı olan 13 Madridistas'ın listesine girdi. Arkasında, 7, Vinicius Jr. ve Benzema, grup Odriozola ve Bale (6), Marcelo, Kroos ve Asensio (5), Lucas Vázquez (4), Reguilón ve Carvajal (2), Isco tarafından tamamlandı. ve Brahim (1). Bu sezon Madridistas'ın en büyük yardımcısı olmanın ötesinde Modric, elinden gelenin en iyisini yaptı. Kulüp ile yaptığı yedi kampanyada, Hırvat toplam 35 gol attı, şöyle yayıldı: 5 (2012/13), 6 (2013/14), 3 (2014/15), 3 (2015/16) , 3 (2016/17), 7 (2017/18) ve 8 (2018/19).

Real Madrid'de Modric'in en iyi asistlerini kaçırmayın. Beyazların orta saha oyuncusu, bugüne kadar yardımcı olan 13 Madridistas'ın listesine girdi. Arkasında, 7, Vinicius Jr. ve Benzema, grup Odriozola ve Bale (6), Marcelo, Kroos ve Asensio (5), Lucas Vázquez (4), Reguilón ve Carvajal (2), Isco tarafından tamamlandı. ve Brahim (1). Bu sezon Madridistas'ın en büyük yardımcısı olmanın ötesinde Modric, elinden gelenin en iyisini yaptı. Kulüp ile yaptığı yedi kampanyada, Hırvat toplam 35 gol attı, şöyle yayıldı: 5 (2012/13), 6 (2013/14), 3 (2014/15), 3 (2015/16), 3 (2016/17), 7 (2017/18) ve 8 (2018/19).
Luka Modric'in En İyi Real Madrid Asistleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06 
Isco, Real Madrid, Luka Modric, Spor
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