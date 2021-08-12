Geçen sezon Timo Werner'le gol yollarında problem yaşayan Chelsea, eski golcüsü Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı. Maviler, yıldız golcü için İtalyan devine 115 milyon euro bonservis ödedi.
2014 yazında yaklaşık 34.5 milyon euroya Lukaku'yu Everton'a satan Chelsea, eski futbolcusunu geri getirmek için 115 milyon euro ödeyerek büyük ses getirdi. Yeniden Maviler'in formasını giyecek Belçikalı yıldız, 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Son Dakika › Spor › Lukaku, Chelsea'de! Maviler, yıldız golcünün bonservisi için Inter'e 115 milyon euro ödedi - Son Dakika Spor