Son Dakika Haberleri: Lukaku'dan ırkçı tezahüratlara tepki
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Lukaku'dan ırkçı tezahüratlara tepki

6 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in Belçikalı santrforu Romelu Lukaku, dün Cagliari deplasmanında maruz kaldığı ırkçı tezahüratlara ilişkin, herkesin ayrımcılığın her türlü haline karşı birleşmesi ve futbolu temiz tutması gerektiğini belirtti.

Lukaku'dan ırkçı tezahüratlara tepki, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in Belçikalı santrforu Romelu Lukaku, dün Cagliari deplasmanında maruz kaldığı ırkçı tezahüratlara ilişkin, herkesin ayrımcılığın her türlü haline karşı birleşmesi ve futbolu temiz tutması gerektiğini belirtti.

Serie A'nın 2. haftasında dün akşam Cagliari'ye konuk olan Inter'de, 72. dakikada penaltıdan 2-1'lik galibiyeti getiren golü atan Lukaku'ya yönelik yapılan "Buu, Buu" şeklindeki ırkçı tezahüratlara, Belçikalı oyuncu, sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından yaptığı yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.

Lukaku, "Son aylarda pek çok oyuncu ırk istismarından acı çekti. Ben de dün… Futbol, herkes tarafından zevk alınacak bir oyundur ve biz kesinlikle ayrımcılığın hiçbir halini kabul etmemeliyiz. Dünya genelindeki bütün futbol federasyonlarının, ayrımcılığın her türlü haline karşı harekete geçmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Lukaku, sosyal medya platformlarının futbol kulüpleriyle daha iyi çalışması gerektiğini çünkü her gün ten rengi farklı olan insanların yaptığı paylaşımların altına en az bir ırkçı yorum yapıldığına dikkati çekerek, bunu yıllardır dile getirdiklerini ancak bir eyleme geçilmediğini belirtti.

Romelu Lukaku, şunları kaydetti:

"2019'dayız ve ileri gideceğimize, geriye gitmeye devam ediyoruz. Bence oyuncular olarak bizim birleşmemiz ve bu konuda bir açıklama yaparak, bu oyunu herkes için temiz ve zevkli şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor."

Bu arada, Cagliari Kulübü de dünkü maçta Lukaku'ya yönelik yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Kırmızı-mavili ekibin açıklamasında, kulübün, taraftarlarına yönelik çirkin ve saçma klişeleri kesinlikle reddettiği belirtilirken, Lukaku'ya ise tam destek verildi.

İtalya Serie A, Romelu Lukaku, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:20 Kaynak: AA
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