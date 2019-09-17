Son Dakika Haberleri: Lukaku'ya ırkçı benzetmede bulunan yorumcu özür diledi!
Son Dakika Spor Haber

Lukaku'ya ırkçı benzetmede bulunan yorumcu özür diledi!

1 saat önce

Inter'in bu sezon başında İngiliz ekibi Manchester United'dan transferi Lukaku, İtalya'da ırkçılık hadiselerine maruz kalmaya devam ediyor.

Lukaku'ya ırkçı benzetmede bulunan yorumcu özür diledi!, System.String[]

Inter'in bu sezon başında İngiliz ekibi Manchester United'dan transferi Lukaku, İtalya'da ırkçılık hadiselerine maruz kalmaya devam ediyor.


Inter takımının kenti olan Milano ve çevresinde yayın yapan yerel bir kanalda, önceki akşam Serie A maçlarını yorumlayan Luciano Passirani'nin, Lukaku'nun çok güçlü olduğundan bahsederken, "Onu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir." demesi, kamuoyunun tepkisi çekti.


Passirani, bu yorum nedeniyle kanaldaki işinden kovulurken, gün boyu gelen tepkilerin ardından başka bir kanala konuşarak, "Bugün hayatımın en kötü gününü geçiriyorum. Pek çok kişi beni aradı. Söylemeyi istemezdim bunları ama sarf ettim. Çok üzgünüm. Ben ırkçı değilim. Lukaku'dan şahsen özür dilemek isterim. Gece ne uyudum ne de bir şey yiyebildim." ifadelerini kullandı.


Irkçı olarak anılmak istemediğini vurgulayan Passirani, eşinin de siyahi olduğunu söyledi.


Lukaku, ay başında takımı Inter'in, Cagliari ile deplasmanda oynadığı maç sırasında penaltı atışını atarken, Cagliari tribünlerinden "Buu buu" şeklindeki ırkçı tezahürata maruz kalmıştı. Lukaku, ırkçılığa bütün spor camiasının birlikte karşı duruş sergilemesi gerektiğini belirterek, tepkisini dile getirmişti.


Manchester United, Milano, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manchester United ve Tottenham Vedat Muriqi'yi izliyor
Trabzonspor'a Ekuban şoku! 2 ay sahalardan uzak kalacak De Gea, Manchester United ile sözleşme yeniledi Ali Koç'un hediyesi çok konuşulmuştu! TFF bu kareye sitede yer vermedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:51:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lukaku'ya ırkçı benzetmede bulunan yorumcu özür diledi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]