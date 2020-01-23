Lukas Podolski, Antalyaspor'da

Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmesi yapmak için Antalya'ya giden Lukas Podolski, kırmızı-beyazlı ekiple resmi sözleşmeyi imzaladı. Antalyaspor Podolski'nin transferini kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

SON OLARAK JAPONYA'DA OYNAMIŞTI

Bir dönem Galatasaray forması giyen golcü futbolcu Podolski son olarak Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'de görev almıştı.