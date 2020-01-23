Lukas Podolski, Antalyaspor'da
11 dakika önce
Son olarak Vissel Kobe'de forma giyen golcü oyuncu Lukas Podolski, Antalyaspor ile el sıkıştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:41
Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmesi yapmak için Antalya'ya giden Lukas Podolski, kırmızı-beyazlı ekiple resmi sözleşmeyi imzaladı. Antalyaspor Podolski'nin transferini kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.
SON OLARAK JAPONYA'DA OYNAMIŞTI
Bir dönem Galatasaray forması giyen golcü futbolcu Podolski son olarak Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'de görev almıştı.
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