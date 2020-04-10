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Lukas Podolski, corona virüste pazara gidip paylaşımda bulundu
27 dakika önce
Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, pazara gidip paylaşımda bulundu.
Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, pazara gidip paylaşımda bulundu.
Alman futbolcu, yaptığı paylaşımda "Harika insanlar, mükemmel bir gelenek ve kaliteli ürünler. Pazardan alışveriş yapmayı çok seviyorum." sözlerini kullandı.
Podolski, geçtiğimiz günlerde Gaziantep baklavasının fotoğrafıyla birlikte "Gaziantep'ten gelen havuç dilim baklavalarla evde kalıyorum" yazısı paylaşmış ve evde kal çağrısında bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:12
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