Lukas Podolski'den corona virüsü kararı!

Antalyaspor'da forma giyen Lukas Podolski, Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu.



Maaşında fedakarlık yapabileceğini dile getiren Podolski, "Henüz konuşmadık ancak normalde statta çalışan ve şu anda işsiz kalan insanlara yardım etmemiz gerekiyor ve bunu takımda ilk olarak ben yapmaya hazırım." dedi.



Podolski sözlerini, "Mayıs ayından önce Türkiye'de lig başlamaz, bunun olma ihtimalini çok düşük görüyorum" ifadeleriyle tamamladı.