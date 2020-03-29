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Lukas Podolski'den corona virüsü kararı! "Maaşımda fedakarlık..."
6 saat önce
Antalyaspor'da forma giyen Lukas Podolski, Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Antalyaspor'da forma giyen Lukas Podolski, Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Maaşında fedakarlık yapabileceğini dile getiren Podolski, "Henüz konuşmadık ancak normalde statta çalışan ve şu anda işsiz kalan insanlara yardım etmemiz gerekiyor ve bunu takımda ilk olarak ben yapmaya hazırım." dedi.
Podolski sözlerini, "Mayıs ayından önce Türkiye'de lig başlamaz, bunun olma ihtimalini çok düşük görüyorum" ifadeleriyle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 06:46
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