Lukas Podolski'den eleştiri: "Türk kulüpleri bunu yapmıyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Lukas Podolski'den eleştiri: 'Türk kulüpleri bunu yapmıyor' - Son Dakika Spor

Lukas Podolski'den eleştiri: "Türk kulüpleri bunu yapmıyor"

7 saat önce

Antalyaspor'un dünyaca ünlü yıldızı Lukas Podolski, Fanatik Gazetesine açıklamalarda bulundu.

Lukas Podolski'den eleştiri:

Antalyaspor'un dünyaca ünlü yıldızı Lukas Podolski, Fanatik Gazetesine açıklamalarda bulundu.


" Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Burada çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu yaklaşık 85 milyonluk bir nüfus var. Futbol 1 numaralı spor. Burada transfere büyük paralar harcanıyor ama niye gençlere yatırım yapılmıyor, bunu gerçekten anlamıyorum. Amaç, sadece büyük paralara yabancı oyuncu almak olmamalı."


Podolski'nin açıklamaları şu şekilde:


'Avrupa yatırım yapıyor'


"Avrupa'da her kulüp akademiye sahip ve yatırım yapıyor. Akademide Almanya ya da İngiltere gibi ülkeler örnek alınabilir ya da oralardan birileri bulunup, size yardımcı olabilir. Belki aynı kaliteye ulaşamayabilirsiniz ama belli bir noktaya gelebilirsiniz. Türkiye büyük bir ülke ve çok iyi tesislere sahip. Galatasaray'da oynarken akademiye bakan arkadaşım Tuğberk Tanrıvermiş'ti. Normalde birinci takımdaydı ama daha sonra altyapıya geçti. Ne yazık ki orada bir üst seviyeye çıkma şansı yoktu. Ben de ona, 'Almanya ya da başka bir ülkeye gitmelisin' dedim. Türk hoca olarak şu an İtalya'nın Roma U15 takımında ve geçen sezon ligde kupayı kazandı."


'Çok iyi oyuncular vardı'


"Galatasaray'dayken fırsat buldukça altyapı maçlarını izliyordum. Çok iyi takımlar ve oyuncular vardı. Her sezon alttan 1-2 oyuncu çıkabilir ama burada bir standart oluşturmak lazım. Bazen Türkiye'de takımların sahaya çıkan 11'lerine bakıyorum, sadece 1-2 Türk oyuncu oluyor. Bu Türk futbolu için çok kötü. Senede transfere 15-20 milyon Euro para harcıyorsanız, sadece bir seferliğine akademiye ortalama 10 milyon Euro'luk yatırım yapabilirsiniz. ya da her sezon altyapıya ve futbolun diğer unsurlarına 1 milyon Euro ayırabilirsiniz. Bunu söylerken, yönetimde kimin olduğu ya da onların böyle bir felsefeye sahip olmalarına gerek yok. Çünkü kulüpler bunu her zaman yapmalı. Bu sayede gençlere daha iyi sahalar, tesisler, malzemeler ve daha iyi hocalar sağlayabilirsiniz."


'Eğer bir gün hoca olursam'


"İyi akademiniz olursa, mutlu gençler ve çok iyi oyuncular çıkarırsınız. Türkiye'de kulüp yönetimleri 2-3 yılda bir değişiyor. O zaman kulübe yatırım yapılmıyor, herkes A Takım'a odaklanıyor. Eğer kulüp felsefenizde 'altyapı' yoksa bir şey diyemem. Ayrıca her sezon Şampiyonlar Ligi'nde üst seviyede oynuyorsanız, çok paranız ve atıyorum yılda 1 milyona yakın ürün satışınız varsa, buna önem vermeyebilirsiniz. Eğer Türkiye'de ya da başka bir yerde bir gün hoca olursam, yeni bir jenerasyon yaratmak, onları mutlu etmek ve her şeyi öğretmek isterim. Bu planımda önceliğim yönetimi ya da şehri mutlu etmek olmayacak."


'Genç oyuncular tembel'


"Türkiye'de birçok genç oyuncunun daha iyi bir konuma gelmek için potansiyeli var ama genelde tembeller. Yurt dışına gidip, kendilerini bir üst seviyeye çıkarmak için zorlamıyorlar. Türk futbolunu artık çok iyi biliyorum. İyi bir oyuncu görüyorum ve ona, 'Niye yurt dışına gitmiyorsun, çok yeteneklisin' diye söylüyorum. Gençlerin elinde şu an her türlü imkan var. Ben 15-17 yaşlarındayken Almanya'da Köln'ün alt yapısında forma giyiyordum. Sabah okula gidiyor ve öğlen 3'te eve dönüyordum."


'Akşam eve 9'da geliyordum'


"Eve geldikten sonra hızlıca bir yemek yiyip ve ardından üzerimi giyinip, idmana gitmek için yola çıkıyordum. Bu yolculuk yürüyerek, trene binerek, bazen de arkadaşlarımın beni araçla getirip götürmesiyle ortalama toplamda 4-5 saat sürüyordu. Akşam ise eve 9'da geliyordum. Haftanın 4 gün bu şekilde idmana gidiyordum. Başarmak ve birinci takımda oynamak istiyorsan her zaman savaşman, çabalaman lazım. Hayatın farklı bir alanında ya da futbolda her zaman kendine yatırım yapmalı ve buna tutkunu da eklemelisin."


'Ozan çok güçlü bir savunmacı'


" Ozan Kabak'ın genç yaşta Avrupa'ya özellikle de Almanya'ya (Schalke 04 takımında) gitmesi onun adına çok iyi bir şey. Çok güçlü bir savunma oyuncusu. Ozan'ın yanı sıra Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü de onun gibi geleceği parlak futbolcular. Burada önemli olan potansiyellerini doğru şekilde kullanabilmeleri."


Poldi, "Galatasaray forması giyerken sahada aslanlar gibi savaştım. Şimdi de Antalya'da bir akrep (Antalyaspor'un lakabı) gibi mücadele ediyorum" diye konuştu.


'Bu benim düşüncem'


"Türkiye'de elbette büyük takımların hedefi, şampiyonluktur. Ancak sadece şampiyonluğa odaklanmak ve bunun en önemli şey olduğuna inanmamak gerek. Bir futbol kulübü, şampiyonluğun yanı sıra bir tarih, bir akademi yaratmalı. Türkiye'deki birçok kulüp bunu yapmıyor. Ancak bu ülkede yetenekli oyuncuların sayısı çok fazla. Belki haksız olduğumu düşünenler olabilir ama inanın umurumda bile değil. Bu benim düşüncem, Lukas Podolski'nin düşüncesi!"


Poldi, "Süper Lig'de yönetimler 2-3 yılda bir değişiyor ve herkes A Takım'a odaklanıyor. Büyüklerin elbette hedefi şampiyonluk ama bunun en önemli şey olduğuna inanmamak gerek. Bir kulüp ayrıca bir tarih, bir akademi yaratmalı" ifadelerini kullandı.


Podolski, eski takımı Galatasaray'dan Fatih Terim, Fernando Muslera ve Radamel Falcao hakkında da görüşlerini söyledi.


'TERİM GERÇEK ASLAN, MUSLERA EFSANE!'


FATİH TERİM: "Türk futbolu için çok önemli bir isim. Kendisi tam bir motivasyon ustası ve işini çok iyi yapıyor. Zaten Fatih Terim geldi ve Galatasaray yeniden şampiyonluklar kazanmaya başladı. Onu elbette çok beğeniyorum, harika bir karaktere ve harika bir kalbe sahip. O, Galatasaray için gerçek bir Aslan."


MUSLERA: "Fernando Muslera sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için çok önemli bir oyuncu. Uzun yıllardır Türkiye'de forma giyiyor ve Galatasaray için; tüm kariyerini Roma'da noktalayan Francesco Totti gibi bir sembol. Muslera, şimdiden Galatasaray'ın efsanelerinden biri diyebilirim.


FALCAO: "Falcao çok büyük bir forvet ve büyük bir oyuncu. Galatasaray'a gelmeden önce bazı sakatlık sorunları yaşadı. Umarım salgından sonra daha önceki kulüplerinde oynadığı gibi oynar ve takıma önemli katkılar verir."


Podolski ile KISA KISA...


Aile: Hayatımdaki en önemli şey.


Futbol: Taraftar gücüyle tutkum ve motivasyonum.


Almanya: 2014 Dünya Kupası şampiyonluğu.


Şu an en iyi futbolcu: Şu an en iyi yok!


Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu: Brezilyalı Ronaldo.


Kariyerindeki en iyi an: Dünya Kupası'nı tuttuğum an.


Kariyerindeki en kötü an: Hiç yok.


En iyi takım arkadaşın: Çok var, sayamam.


En sevdiğin içecek: Çay


En sevdiğin yiyecek: Döner.


Çayını elinden düşürmeyen yıldız futbolcu, "Kariyerimde birçok farklı ülkede forma giydim ve Avrupa maçlarına çıktım. Oynadığım ülkelerde hep güzel arkadaşlıklar ve hayatımın içinde de kullandığım önemli tecrübeler edindim" dedi.



Lukas Podolski, Galatasaray, Podolski, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:26 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi         
19:12
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu         
19:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi         
19:07
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı         
18:53
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı         
18:48
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi         
18:47
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz         
18:47
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi         
18:33
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 19:54:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lukas Podolski'den eleştiri: "Türk kulüpleri bunu yapmıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]