Lukas Podolski'den esktra mesai! İzin gününde... - Son Dakika
Son Dakika Spor Lukas Podolski'den esktra mesai! İzin gününde... - Son Dakika Spor

Lukas Podolski'den esktra mesai! İzin gününde...

7 saat önce

Antalyaspor Kulübünün açıklamasına göre, teknik direktör Tamer Tuna, dün oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından takıma bir gün izin verdi.

Lukas Podolski'den esktra mesai! İzin gününde..., System.String[]

Antalyaspor Kulübünün açıklamasına göre, teknik direktör Tamer Tuna, dün oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından takıma bir gün izin verdi.


Yıldız oyuncu Podolski ise kendi isteği ile bugün antrenmana çıktı. Podolski, antrenörler Tahsin Tam ve Dolu Arslan gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bireysel antrenman gerçekleştirdi.


Kaleci antrenörü Özden Öngün de haftayı maçsız geçen genç kaleciler Yakup Mert Çakır ile Kadir Balcı'yı idmana çıkardı.


Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.



Podolski'nin Inter formasıyla yaptığı şık asisti izleyelim...


Antalyaspor, Tamer Tuna, Podolski, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:09 
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