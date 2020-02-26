Lukas Podolski'den Fenerbahçe açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Lukas Podolski'den Fenerbahçe açıklaması! - Son Dakika Spor

Lukas Podolski'den Fenerbahçe açıklaması!

6 saat önce

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman futbolcu, imza gününde konuştu ve Fenerbahçe maçı için destek istedi.

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Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman futbolcu, imza gününde konuştu ve Fenerbahçe maçı için destek istedi.


Podolski'nin sözleri şu şekilde;


Geldiğim ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Bu zamana kadar oynadığımız zorlu mücadelelerde verdiğiniz destek önemliydi. Henüz hiçbir şey bitmedi. Fenerbahçe maçı var destek devam etmeli. Başkanımız Ali Şafak Öztürk başta olmak üzere Servet Çavuşoğlu'na çok teşekkür ederim. Onlara borcum var. Bütün gücümle destek vereceğim.


Ben buraya tatile gelmedim. Antalyaspor'un iyi bir potansiyeli var. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Çok güzel bir iklime sahibiz. Bu potansiyeli kullanıp iyi yerlere getirmeliyiz.


6 aylık ya da 1.5 yıllık gelmedim umarım iyi sezonlar geçiririz. Ailemi de getirdim. Çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. İyi yoldayız. Bunun meyvelerini de almaya başladık.


Her maçı kazanacağız diye bir şey yok ama her maça kazanmak için gideceğiz. Birlikteliği sağlamamız gerekiyor. Bizi sürekli desteklemelisiniz. Yüzde yüz ile sahada olacağımın sözünü veriyorum.


"FENERBAHÇE'YE SAKLIYOR"


Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ise "Podolski, gollerini Fenerbahçe maçına saklıyor" sözlerini kullandı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Podolski, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:27 
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