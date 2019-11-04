Lukas Podolski'den Galatasaray paylaşımı

Sarı kırmızılı takımın eski futbolcularından Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 1-0 yenildiği maçın ardından Twitter'dan paylaşımda bulundu.



Kariyerini Japonya'da sürdüren Alman futbolcu, Fenerbahçe'ye gol atan Galatasaray'dan eski futbolcusu Umut Bulut ile yaşadığı gol sevinci fotoğrafını paylaştı.



Podolski, Umut Bulut ile birlikte olduğu fotoğrafa "Günaydın Galatasaray ailesi" yazıp aslan ve öpücük emojisi ekledi.



FELIPE MELO'DAN DA BENZER PAYLAŞIM



Galatasaray'ın bir diğer eski futbolcusu Felipe Melo da eski takım arkadaşı Umut Bulut hakkında Instagram'dan bir paylaşımda bulunmuştu...