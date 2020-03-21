Lukas Podolski'den Gaziantep baklavasıyla 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Lukas Podolski'den Gaziantep baklavasıyla 'evde kal' çağrısı - Son Dakika Spor

Lukas Podolski'den Gaziantep baklavasıyla 'evde kal' çağrısı

7 saat önce

Dünyayı saran koronavirüs sebebiyle ligler süresiz ertelendiği için futbolcular evlerinden çıkmıyor.

Lukas Podolski'den Gaziantep baklavasıyla 'evde kal' çağrısı, System.String[]

Dünyayı saran koronavirüs sebebiyle ligler süresiz ertelendiği için futbolcular evlerinden çıkmıyor. Virüsün bulaşmasını istemeyen futbolcular 'Evde kal' çağrısına uyarken kendi aralarında bir oyun geliştirdi. Fraport TAV Antalyaspor futbolcuları tuvalet kağıdı sektirme oyununda birbirlerine meydan okudu. Ülkesinde evinde bulunan Charles tuvalet kağıdını ayağında sektirdiği videoyu paylaşarak, Chico'ya meydan okudu. Chico da tuvalet kağıdını sektirdiği videoyu paylaştı.


"BAKLAVALARLA EVDE KALIYORUM"


Kırmızı beyazlıların yıldız futbolcusu Podolski ise kendisine gönderilen Gaziantep baklavasıyla fotoğraf çektirip, takipçilerine evde kalmaları paylaşımı yaptı. Podolski fotoğrafın altına "Gaziantep'ten gelen havuç dilim baklavalarla evde kalıyorum" yazısı paylaştı.

Gaziantep, Podolski, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:58 

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