Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin kabusu oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin kabusu oldu! - Son Dakika Spor

Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin kabusu oldu!

6 saat önce

Ligde ezeli rakibi G.Saray'a 20 yıl sonra kaybeden F.Bahçe moral bulmak için geldiği Antalya'da eski G.Saraylı Lukas Podolski'yi durduramadı.

Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin kabusu oldu!, System.String[]

Ligde ezeli rakibi G. Saray'a 20 yıl sonra kaybeden F. Bahçe moral bulmak için geldiği Antalya'da eski G.Saraylı Lukas Podolski'yi durduramadı. Vedat Muriç'in bulduğu golle Kanarya ilk 45 dakikayı önde tamamlarken 2. yarıda adeta Akdeniz ekibi fırtınası esti. Podolski 52'de Amilton'a, 5 dakika sonra da Hakan Özmert'e asist yaptı. Fenerbahçe tecrübeli oyuncunun bu performansına rağmen son saniyede bulduğu golle 1 puanı kurtarmayı başardı.


"ŞAMPİYON GALATASARAY OLSUN İSTERİM"


2016'Da Antalya'daki Türkiye Kupası finalinde attığı golle F.Bahçe'yi yıkıp kupayı G.Saray'a kazandıran Podolski geçen hafta derbi sonrası 'Mayıslar bizimdir' paylaşımı yapmıştı. Sarı kırmızılılardan Japonya'ya gittiğinde de F.Bahçe'nin kaybettiği maçların ardından ezeli rakiple dalga geçen paylaşımlar yapan 34 yaşındaki futbolcu maç sonu ise şunları söyledi:


"Antalya oyuncusuyum ve maçlarda varımı yoğumu vererek yoluma devam ediyorum. Antalya'nın mücadelesi için uğraşmaya devam edeceğim ama şampiyonun eski takımım G..Saray olmasını isterim."


Lukas Podolski, Fenerbahçe, Podolski, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:28 
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