Lukas Podolski ülkesinde güç depoluyor

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, sağ uyluk arka adalesindeki 'Grade 2C' yırtık nedeniyle sezonu kapatmasının ardından tedavisine Almanya'da Bayern Münih'in kulüp doktoruyla devam ediyor.
Takımın Afyonkarahisar'daki yeni sezon hazırlık kampına katılmayan yıldız futbolcu, kırmızı beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki ikinci etap çalışmalarında da yer almayacak.
Yeni sezona kadar hazır olması düşünülen Lukas Podolski, tedavilerinin yanı sıra ülkesinde bireysel antrenman yaparak formunu koruyor.
Antrenmanlarda kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışan Lukas Podolski, takımla çalışmalara katılamadığı günleri güç depolayarak geçiyor. Yıldız futbolcu, bireysel antrenman yaptığı sırada çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.