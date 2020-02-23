Son Dakika › Spor › Lukas Podolski ve Felipe Melo'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için mesaj! - Son Dakika Spor
Lukas Podolski ve Felipe Melo'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için mesaj!
19 dakika önce
Antalyaspor'a galibiyeti getiren Podolski, maçın ardından eski takımı Galatasaray'ı unutmadı ve "Ben Galatasaray'da çok güzel günler geçirdim. Bu akşam onlara başarılar diliyorum.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren Podolski, maçın ardından eski takımı Galatasaray'ı unutmadı ve "Ben Galatasaray'da çok güzel günler geçirdim. Bu akşam onlara başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Umuyorum 3 puanı alırlar." sözlerini kullandı.
Galatasaray'ın bir başka eski futbolcusu Felipe Melo ise "O statta 2 şampiyonluğu nasıl kutladıysak bugün de öyle bir gün olacak. Kalbim ve dualarım sizinle Aslanlar." paylaşımını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:13
Son Dakika Felipe Melo'dan Ülker Stadı için çarpıcı sözler: Orası bizim balo salonumuz Sheffield United menajeri, derbi için İstanbul'a geldi Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe tribünlerine para attı Ankara derbisinde Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti