Lukas Podolski ve Felipe Melo'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için mesaj! - Son Dakika
Son Dakika Spor Lukas Podolski ve Felipe Melo'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için mesaj! - Son Dakika Spor

Lukas Podolski ve Felipe Melo'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için mesaj!

19 dakika önce

Antalyaspor'a galibiyeti getiren Podolski, maçın ardından eski takımı Galatasaray'ı unutmadı ve "Ben Galatasaray'da çok güzel günler geçirdim. Bu akşam onlara başarılar diliyorum.

Lukas Podolski ve Felipe Melo'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için mesaj!, System.String[]

Antalyaspor'a galibiyeti getiren Podolski, maçın ardından eski takımı Galatasaray'ı unutmadı ve "Ben Galatasaray'da çok güzel günler geçirdim. Bu akşam onlara başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Umuyorum 3 puanı alırlar." sözlerini kullandı.


Galatasaray'ın bir başka eski futbolcusu Felipe Melo ise "O statta 2 şampiyonluğu nasıl kutladıysak bugün de öyle bir gün olacak. Kalbim ve dualarım sizinle Aslanlar." paylaşımını yaptı.

Galatasaray, Antalyaspor, Felipe Melo, Podolski, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:13 
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