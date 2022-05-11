Lukaşenko: Belarus'ta Rus S-400 ve İskender Sistemleri Konuşlandırılacak - Son Dakika
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Lukaşenko: Belarus'ta Rus S-400 ve İskender Sistemleri Konuşlandırılacak

11.05.2022 13:38
Lukaşenko: Belarus'ta Rus S-400 ve İskender Sistemleri Konuşlandırılacak

MİNSK, 11 Mayıs (Xinhua) -- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Salı günü yaptığı açıklamayla Belarus ve Rusya'nın, şu an Belarus'ta konuşlu Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri ve İskender füze sistemlerinin kalıcı olarak konuşlandırılması konusunda ön anlaşmaya vardığını duyurdu.

MİNSK, 11 Mayıs (Xinhua) -- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Salı günü yaptığı açıklamayla Belarus ve Rusya'nın, şu an Belarus'ta konuşlu Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri ve İskender füze sistemlerinin kalıcı olarak konuşlandırılması konusunda ön anlaşmaya vardığını duyurdu. Belta Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Lukaşenko, Belarus ordusunun S-400 sistemleriyle çalışma konusunda eğitilmesine ve İskender füze sistemlerinin satın alınmasına yönelik planlar olduğunu söyledi. Lukaşenko, bu silahların NATO'yla bir çatışma olması halinde savunma amaçlı olarak kullanılabileceğini ifade etti.

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İskender, Belarus, S 400, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Lukaşenko: Belarus'ta Rus S-400 ve İskender Sistemleri Konuşlandırılacak - Son Dakika


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