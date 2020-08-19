Lukaşenko Güvenlik Konseyi toplantısında "huzur ve istikrar" talimatı verdi - Son Dakika

Lukaşenko Güvenlik Konseyi toplantısında "huzur ve istikrar" talimatı verdi

Belarus'ta yaşanan gelirim ve muhalefetin seçimlerin tekrarlanması talebine karşı ülkenin Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, güvenlik konseyi temsilcileriyle yaptığı toplantıda ülke genelinde "huzur ve istikrar" talimatı verdi.

Lukaşenko Güvenlik Konseyi toplantısında

Belarus'ta yaşanan gelirim ve muhalefetin seçimlerin tekrarlanması talebine karşı ülkenin Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, güvenlik konseyi temsilcileriyle yaptığı toplantıda ülke genelinde "huzur ve istikrar" talimatı verdi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanan ve 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko'ya karşı muhalifler ortak tavır alınca sokaklarda protestolar başladı. Kolluk kuvvetleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda 1 kişi ölürken, binlerce kişi yaralandı ve çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Bu gelişmelerin üzerine batılı ülkeler Lukaşenko iktidarına sırt çevirerek seçimlerin tekrarlanması yönünde talebi olan muhalefete destek verdi. Rusya ve Çin gibi ülkelerin desteğini alan Lukaşenko, yaşanan siyasi ve sokak olaylarının önüne geçemeyince yeni kararlar almak zorunda kaldı. Lukaşenko son olarak Belarus Güvenlik Konseyi üyeleri ile yaptığı toplantıda, "Ülkede yaygın olarak herkes işiyle meşgul olmasına rağmen yine de sosyopolitik anlamda sorunlar yaşıyoruz. Daha önce söylediğim gibi bizi tembelleştirmek istiyorlar. Bu işe yaramayacak" dedi.

"Kolluk güçleri tehdit altında"

Lukaşenko çıkan sokak olaylarını değerlendirerek kolluk güçlerinin sürekli tehdit altında tutulduğunu söyleyerek, "Polise, özel kuvvet mensuplarına hükümet yetkililerine, medya çalışanlarına ve bu kesimlerin ailelerine sürekli tehditler var. Hükümet yetkililerine bile sürekli tehditler var. Son olarak sağlık bakanımıza yapılanları gördünüz" dedi.

Ülkede çalışanlara karşı muhalefetin genel grev çağrısını da eleştiren Lukaşenko, "Fabrika çalışanlarına, sendikalara ve fabrika yöneticilerine sürekli baskılar var. Bu bizi tedirgin ediyor" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelere "sarı yelekli" eleştiri

Batılı ülkelerin Belarus'taki protestolar nedeniyle iktidarını eleştirmesine atıfta bulunan Lukaşenko, "Ülkemize karşı tavır alan bazı ülkelere bir tavsiyem olacak. Bize parmağınızı uzatmadan önce Fransa'daki sarı yelekliler protestolarını, ABD'deki sokak olaylarını, Almanya ve diğer ülkelerdeki korona virüse karşı çıkan sokak olaylarını görün. Onların birçok sorunu olduğunu biliyorum. Fransa, Almanya ve ABD gibi ülkelerdeki yaşanan sorunlara karşı dikkati Belarus'a çekmelerini onaylamayız" şeklinde konuştu.

Belarus'a Rus ordusuna ait askerin hareket ettiği iddialarına karşılık veren Lukaşenko, "Bu gibi görüntüler ortaya çıktığını biliyorsunuz. Bu görüntüler Rus askerine ait değil Belarus askerine ait. Bu askeri sevkıyatımız batı sınırındaki Vitebsk'ten Grodn hava tugayının nakil edilme çalışmalarıdır" dedi.

Ülkedeki krizin sona ermesi için talimatlar verdi

Güvenlik konseyi üyeleri ile toplantısında talimatlarını sıralayan Lukaşenko, "Devlet sınır komitesine talimatım yabancı ülkelerden gelen silah yardımı, ekonomik ve birçok yardım konusunun kontrol altına alınmasıdır. Dışarıdan ekonomik desteği görüyoruz. Bu konuda gümrüklerin güçlendirilmeli" diyerek muhaliflere para akışının kesilmesini istedi. Savunma Bakanlığı'na talimatını veren Lukaşenko, "Ordumuz NATO, Polonya ve Litvanya'nın hareketliliğine önem vermelidir. Onların hareket ve planlarını takip etmeliyiz. Şuan planları çok açık. Bazı gerçekler var ve bu bizi rahatsız etmiyor. Grodno yönünde tedbirler almalı ve askerimizin silahlarımızı onların hareket yönüne çekmekte tereddüt etmemeliyiz" diyerek açıkça batıyı tehdit etti.

"İnsanlar barış ve istikrar istiyor"

Lukaşenko son olarak İçişleri Bakanlığı'na talimat vererek, "Minsk'te daha fazla protesto olmamalı. İnsanlar yorgun, huzur ve istikrar istiyor. Sakin bir ülkede yaşamaya alışkın insanların sayısı çok fazla. Bu insanlara bu sakin ülkeyi geri vermeliyiz" dedi.

Lukaşenko ülkedeki işçileri, fabrika yöneticilerini ve sendikaları koruma talimatı verirken aynı zamanda protestoları finanse edilenleri ve provokatörlerin tespit edilmesi talimatını verdi. Lukaşenko ancak bu uygulamalar ile protestoların sonlandırılabileceğini belirtti. - MİNSK

Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Huzur, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 23:43

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Lukaşenko Güvenlik Konseyi toplantısında 'huzur ve istikrar' talimatı verdi - Son Dakika

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