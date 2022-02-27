Lukaşenko ile Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüştü - Son Dakika

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı.

Belta haber ajansına göre, Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko ve Macron arasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili yapılan telefon görüşmesinin 1 saat 20 dakika sürdüğü bildirildi.

Rusya-Ukrayna çatışmasında Belarus'un konumu ve bu çatışmaya katılımının müzakere edildiği görüşmede, Avrupa'nın geleceği ve Belarus'un dünya düzenindeki yeriyle birlikte Belarus-Rusya ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

Nükleer silahlar ve bunların Belarus'ta olası konuşlandırılması meselesinin de konuşulduğu görüşmede, Lukaşenko'nun Ukrayna-Rusya müzakerelerinin Belarus'ta her yerde ve her zaman yapılabileceğini dile getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, her iki liderin yakın gelecekte temaslar konusunda anlaştığı kaydedildi.