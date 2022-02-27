Lukaşenko ile Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Lukaşenko ile Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüştü

27.02.2022 00:35
Lukaşenko ile Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüştü

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı.

Belta haber ajansına göre, Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko ve Macron arasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili yapılan telefon görüşmesinin 1 saat 20 dakika sürdüğü bildirildi.

Rusya-Ukrayna çatışmasında Belarus'un konumu ve bu çatışmaya katılımının müzakere edildiği görüşmede, Avrupa'nın geleceği ve Belarus'un dünya düzenindeki yeriyle birlikte Belarus-Rusya ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

Nükleer silahlar ve bunların Belarus'ta olası konuşlandırılması meselesinin de konuşulduğu görüşmede, Lukaşenko'nun Ukrayna-Rusya müzakerelerinin Belarus'ta her yerde ve her zaman yapılabileceğini dile getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, her iki liderin yakın gelecekte temaslar konusunda anlaştığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmede, Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmede, Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba... Belarus'a gitmek için yola çıkan TIR şoförleri Kapıkule'de bekliyor Belarus'a gitmek için yola çıkan TIR şoförleri Kapıkule'de bekliyor

cumhurbaşkanı, Ukrayna, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lukaşenko ile Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüştü - Son Dakika


Son Dakika
00:34 Manchester City'nin yıldız futbolcusu Zinchenko maç öncesinde gözyaşlarını tutamadı!
00:03 ABD Başkanı Biden: Ya 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar
23:57 Stüdyoda Ukrayna-Rusya savaşı konuşuluyordu! Prof. Dr. İlter Turan'ın sözleri yayına damga vurdu
23:42 Eşi tarafından bıçaklanan kadının haklı isyanı!
23:33 Josef de Souza'nın yaptığı paylaşım sevenlerini üzdü! Deneyimli futbolcu dua istiyor
23:26 Putin, onu Nazi olmakla suçluyor ama gerçekler başka! Zelenski ailesi Yahudi soykırımın kurbanlarından, büyükbabası ailede sağ kalan tek kişi!
23:24 Rus savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını imha etti!
23:19 Ukraynalı kadından Rus askerine: Cebinize ayçiçeği koyun öldüğünüzde topraklarımızda çiçekler büyüsün
22:28 Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü bıraktığını açıkladı!
22:21 Aldatıldığını zanneden koca, eşini bıçaklayıp öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 00:42:42. #1.12#
SON DAKİKA: Lukaşenko ile Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement