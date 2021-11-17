Lukaşenko ve Merkel, ikinci kez Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini görüştü - Son Dakika

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ikinci defa Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Belarus- Polonya sınırındaki göçmen krizini ele aldı.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Lukaşenko ve Merkel arasındaki telefon görüşmesinin daha önce kararlaştırıldığı üzere bugün yapıldığı bildirildi.

Görüşmenin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle Belarus sınırındaki duruma ilişkin olduğu kaydedilen açıklamada, tarafların göçmen sorununu ayrıntılı olarak görüştükten sonra, mevcut sorunların ele alınmasında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda mutabakata vardıkları aktarıldı.

Açıklamada, "Lukaşenko ve Merkel, sorunun bir bütün olarak Belarus ve AB düzeyine getirildiğini belirtirken, her iki taraftan da belirlenecek ilgili yetkililerin mevcut sorunların çözülmesi amacıyla ivedilikle müzakerelere başlayacak. Aynı kapsamda mültecilerin Almanya'ya gitme istekleri de çözümlenmiş olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Merkel ile yapılan görüşmede Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Belarus tarafıyla halihazırda aktif olarak çalışan mülteci ve göçmenlerle ilgilenen uluslararası kuruluşların süreçlerine zorunlu katılım konusundaki talebi hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, her iki liderin temasların devamı konusunda anlaştığı ifade edildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, 15 Kasım'da, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini telefonda görüşmüştü.

Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko kazanmıştı. AB, Belarus'ta seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle seçim sonucunu tanımadığını açıklamıştı.

Seçimlerden sonra Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ve Almanya Başbakanı Merkel hiç görüşmemişti.