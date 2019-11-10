Son Dakika Haberleri: Lukianos Parkı beğenildi
Son Dakika Güncel Lukianos Parkı beğenildi

Lukianos Parkı beğenildi

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından, Altınşehir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Lukianos Parkı vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

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Adıyaman Belediyesi tarafından, Altınşehir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Lukianos Parkı vatandaşlar tarafından çok beğenildi.


Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesi'nin kuzey kesiminde yapımı gerçekleştirilen parka, ünlü filozof Samsatlı Lukianos'un isminin verildi. Kısa süre önce hizmete açılan park hakkında bilgi veren yetkililer, "Geçen yıl tamamlanarak teslimi yapılan bu parkımızı kısa süre önce hizmete açtık. 7 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Lukianos Açık Hava Müzesi'nin içerisinde, sütunlarla çevrili yürüyüş yolları, amfi tiyatro alanı, süs havuzu, antik sütunlu giriş kapısı, taş banklar ve dairesel pergoleler bulunuyor. Bu yeni parkımızın ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Mahalle sakinleri de, mahallelerine bu kadar güzel bir eserin kazandırılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Altınşehir, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:00 Kaynak: İHA
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