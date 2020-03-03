Lukoil'den "pahalı petrol dönemi bitti" yorumu - Son Dakika
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Lukoil'den "pahalı petrol dönemi bitti" yorumu

6 saat önce

Rus petrol şirketi Lukoil'in Başkan Yardımcısı Leonid Fedun, petrol fiyatlarının 10 yıl önce olduğu gibi pahalı olmayacağını belirterek, "Ucuz petrol dönemi en az 2040'a kadar devam edecek.

Lukoil'den

Rus petrol şirketi Lukoil'in Başkan Yardımcısı Leonid Fedun, petrol fiyatlarının 10 yıl önce olduğu gibi pahalı olmayacağını belirterek, "Ucuz petrol dönemi en az 2040'a kadar devam edecek." dedi.

TASS haber ajansının haberine göre, Lukoil'in aynı zamanda ana ortaklarından olan Fedun, Brüksel'de yatırımcılarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, ABD'nin kaya petrolü üretimini artırmak istediğine işaret eden Fedun, "Bu, karbon kaynakların ömrünü uzattı.Çünkü alternatif teknolojiler ancak varil başına 80 dolar seviyelerinde ekonomik açıdan uygulanabilir hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarında yüksek seviyelerin uzun süre beklenmemesi gerektiğine işaret eden Fedun, "Petrol asla 10 yıl önce olduğu gibi pahalı olmayacak. Ucuz petrol dönemi en az 2040'a kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin bu ay bir toplantı gerçekleştireceklerini anımsatan Fedun, "Toplantı neticesinde piyasadaki fazla petrol giderilecek ve mart ortası gibi fiyatlar varil başına 60 dolar seviyesine çıkacak. Koronavirüs etkisinin kısa vadeli olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Brüksel, Lukoil, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:00 Kaynak: AA
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