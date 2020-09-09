Lüks apartman yaptılar ama adres veremiyorlar - Son Dakika

Antalya'da iki bloklu, 60 haneli bir apartmanın giriş yolunun adres sisteminde verilen sokak numarası ile uyuşmaması yaklaşık 200 kişiyi mağdur etti. Apartman sakinleri, verdikleri adres ile evlerine ne ambulans, ne kargo ne de akrabalarının zamanında gelebildiğini belirterek, "Biz varız ama yok gibiyiz. Olan sitenin olmayan yolundan sitemize girmeye çalışıyoruz" dedi.

Ünsal Mahallesi'nde iki bloklu, 6 katlı Zübeyde Doğan Konakları'nın yapımı 3 yıl önce tamamlandı. Kiracılar ve mülk sahipleri bir süre sonra evlerine taşındı. Binalarda yaşayan 60 aileye elektrik ve su aboneliği adresi 5134. Sokak olarak verildi. Fakat söz konusu sokak üzerinden binaların bulunduğu yere ulaşılamazken, yaklaşık 200 kişi evlerine alternatif bir yol bulmaya çalıştı. Bina sakinleri evlerine haritalarda ya da adreslerde bile olmayan stabilize yoldan ulaşabiliyor. Vatandaşlar konum bilgisi olmayan evlerine ne kurye, ne yakınlarının ne de acil durumlarda gelecek olan itfaiye, ambulansın zamanında ulaşamadığından yakındı. Bebek ve pazar arabalarıyla stabilize yolda güçlükle ilerleyen kadınlar, olumsuz bir durum yaşanmadan yetkililerden eksikliğin giderilmesini istiyor.

"Sorunumuza çare bulamadık"

Ev hanımı Ezgi Yaman, 1 yıl önce dairesine taşındığını belirterek, "Normalde bizim yolumuz çıkışa göre soldan gelmesi gerekiyor. Ama biz şu an hiç haritada bile olmayan bir bozuk yoldan zar zor ulaşımımızı sağlıyoruz. Araçlarımızla, bebek arabalarımızla çok zorlanıyoruz. Bu geldiğimiz yolun ortasında da bir direk var, bu sıkıntıların giderilmesini istiyoruz" dedi.

"Site var yol yok, bulunamıyoruz"

Yağmurlarla birlikte yolun ortasından su geçtiğini iddia eden Yaman, "Araçlarımızla bile zor geçiyoruz. Yaya yürüyüşüne kapalı oluyor. Kargo, PTT ya da başka bir kurye hiçbir şekilde adresi bulamıyor. Yemek siparişini geçtik, akrabalarımıza konum atsak o konum görünmüyor bile. Attığımız konum bizim bir alt ya da üst sokağı veriyor. Kesinlikle adresimiz bulunamıyor" diye konuştu.

"Geldiğimiz yol, yol olarak görünmüyor"

Siteye yeni taşınan Yusuf Kama ise, adreslerinin ve yollarının daha belirgin şekilde yapılması için gerekli yerlere başvurduklarını ama bir sonuç alamadıklarını bildirdi. Evin olduğunu ama yolunun olmadığını söyleyen Kaman, "Haritada bu yol yok, alt ve üst yol var, bu geldiğimiz yol yok. Doğalgaz karşımızdaki binalara geldi, bize gelmedi. Çünkü buranın yol olduğu görünmüyor. Belediyelerle irtibata geçtik, bize planlama dahilinde yapılacağını söylediler" dedi.

"Varız ama yok gibiyiz"

Kuryeleri geçtiklerini ambulans, itfaiye, polisin dahi siteye ulaşamadığını dile getiren Kaman, "Konum ya alt ya üst sokağı gösteriyor. Ama burada iki bloklu bir site var. Biz burada varız. Bu kadar insanın mağduriyetinin giderilmesi lazım. Eşimiz, akrabamız, kurye, ambulans, itfaiye gelemiyor. Evimize girebileceğimiz bir sokak yok. Bizim tek giriş kapımız var. 60 hane var. Yarın hasta olsa, yangın çıksa yolu bulamayacaklar. Biz varız ama yok gibiyiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA