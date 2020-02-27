'Lüks araba sahipleri, yayalara daha az yol veriyor' - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya 'Lüks araba sahipleri, yayalara daha az yol veriyor' - Son Dakika Dünya

'Lüks araba sahipleri, yayalara daha az yol veriyor'

6 saat önce

ABD'de Nevada Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, lüks araba sahiplerinin yayalara daha az öncelik verdiği öne sürüldü.

'Lüks araba sahipleri, yayalara daha az yol veriyor', System.String[]

, ABD'de Nevada Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, lüks araba sahiplerinin yayalara daha az öncelik verdiği öne sürüldü. Araştırmaya göre, arabanın fiyatındaki her bin dolarlık artış, "araç sahiplerinin nezaketinde yüzde 3 azalmaya" neden oluyor.

Araştırma, sürücülerin erkek ve siyah yayalara daha az yol verdiğine de işaret ediyor.

CNN'in haberine göre, Las Vegas'taki araştırmaya, biri beyaz, biri siyah iki kadınla, biri siyah biri beyaz iki erkek gönüllü katıldı.

Gönüllüler deney için bir caddede yüzlerce kez karşıdan karşıya geçildi ve sürücülerin tepkileri ölçüldü.

'Narsistçe bir üstünlük hissi'

Araştırma raporunda, "Pahalı araba sahipleri, diğer yol kullanıcılarına karşı bir tür üstünlük hissi duyuyor ve yayalarla empati kuramıyor, narsisçe yol hakkının kendilerinde olduğunu düşünüyor" denildi.

Araştırmaya göre lüks araba sahipleri, beyazlara ve kadınlara görece daha fazla yol veriyor.

Gönüllülerin ikisinin de kadın ya da ikisinin de beyaz olduğu durumlarda araç sahipleri, geçişlerin yüzde 31'inde bu kişilere yol verdi.

Erkeklere yol verme oranı yüzde 24, siyahlara yol verme oranı da yüzde 25 çıktı.

Geçen ay Finlandiya'da Helsinki Üniversitesi'nde yapılan araştırmada da bu sonuçları destekleyecek bulgulara ulaşıldığı öne sürülmüştü.

1892 sürücünün davranışlarının incelendiği araştırmada pahalı araba sahibi erkek sürücülerin "daha fazla tartışma çıkardığı, daha inatçı, uzlaşmaz ve empati yoksunu olduğu" öne sürülmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Nevada, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük
Koronavirüs en çok 80 yaşının üzerindeki insanları öldürürken 0-9 yaş arasında ölüme rastlanmadı Kırıkkale'de çitçilerin ürettiği yöresel ürünler, valilik tarafından satılıyor İstanbul-doktoru tehdit etti, gazeteden özür ilanı yayımladı

Son Dakika Haberleri
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:42:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Lüks araba sahipleri, yayalara daha az yol veriyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]