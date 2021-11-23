Lüks araç bariyerlere çarptı: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

Lüks araç bariyerlere çarptı: Sürücü ağır yaralandı

İSTANBUL - Büyükçekmece Tem bağlantı yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan lüks aracın sürücüsü kazada ağır yaralandı. Ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Tem bağlantı yolu Ahmediye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Büyükçekmece'den Çatalca İstikametine devam eden Recep Yücel'in kullandığı 34 ND 1535 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.