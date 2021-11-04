Üye Girişi
Lüks araç bir ayda 4 kez kundaklandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Lüks araç bir ayda 4 kez kundaklandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

04.11.2021 15:07

Lüks araç bir ayda 4 kez kundaklandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı Lüks aracı kundaklanan vatandaş yaşananlara isyan etti Tüplü araç şans eseri patlamadı, facianın eşiğinden dönüldü Gaziantep'te park halindeki lüks bir araç, bir ayda dört kez kundaklandı, yaşanan kundaklama anları...

Lüks araç bir ayda 4 kez kundaklandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Lüks aracı kundaklanan vatandaş yaşananlara isyan etti

Tüplü araç şans eseri patlamadı, facianın eşiğinden dönüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te park halindeki lüks bir araç, bir ayda dört kez kundaklandı, yaşanan kundaklama anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kundaklama olaylara sonrası aracında büyük çapta hasar oluşan vatandaş, yaşananlara isyan ederek şüphelilerin bulunmasını isterken, alev topuna dönen tüplü aracın şans eseri patlamaması ise faciayı önledi.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Demirkıran isimli vatandaşın aracı, bir ay içerisinde evinin önünde parka halindeyken 4 kez kundaklandı. Yaşanan kundaklama olayları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, Demirkıran'ın aracında büyük çapta hasar oluştu. Son bir ayda dört kez aracı kundaklanan vatandaş, yaşananlara isyan ederek kimseyle husumetinin bulunmadığını ve aracını kundaklayanların bir an önce bulunmasını istedi.

Araca önce yanaştılar, sonra da benzin döküp yaktılar

Yaşanan kundaklama anlarından biri ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahısların önce bölgede yaya olarak keşif yapması sonrasında ise başka bir araçla Murat Demirkıran'ın aracının yanına yanaşması ve araca benzin dökerek yakması saniye saniye yer aldı. Yakılan aracın bir anda alev topuna dönmesi dikkat çekerken, olay sonrası aracın arka kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kundaklanma olayları sonrası tüplü aracın şans eseri patlamaması ise faciayı önledi.

"Aracım bir ayda 4 kez kundaklandı, aracın bagaj kısmı tamamen yandı"

Aracının bir ay içerisinde 4 kez kundaklandığını söyleyen ve şüphelilerin bulunmasını isteyen Murat Demirkıran, "Aracım bir ayda 4 kez kundaklandı. Bu kundaklamaların 2'si küçük çaplı, 2'si ise büyük çaplıydı. Son kundaklama olayında aracın bagaj kısmı tamamen yandı. Kim olduklarını da bulamadık. Son olayda zaten hemen güvenlik görevlisi yangına müdahale etti. Yoksa benim aracın yanındaki araçlar da yanacaktı. Bizim araç zaten kendinden tüplü, onun patlamaması da büyük faciayı önledi. Şüphelendiğim kimse yok, kimseyle bir sorunum, bir sıkıntım da yok ama neden böyle oldu bilmiyorum. Bunu yapanları kısa sürede bulunur diye düşünüyoruz" dedi.

"250 bin liralık aracımda 70 bin liralık hasar oluştu"

Aracını alevler içerisinde görünce büyük şok yaşadığını belirten ve 70 bin liralık hasar oluştuğunu söyleyen Demirkıran, "Çünkü aracımı o halde gördüğümde başımdan kaynar sular dökülmüş gibi oldu. Aracımın fiyatı 250 bin lira civarındaydı ama bu olaydan sonra çok hasar aldı ve çok değer kaybetti. Aracı servise gönderdim, yaklaşık 70 bin lira masrafı var ve tamir için 2 ay süre verdiler. Biz, çok mağdur olduk. O yüzden bu işin arkasında kim varsa bulunmasını ve ceza almasını istiyoruz" diye konuştu.

Lüks araç bir ayda 4 kez kundaklandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Lüks araç bir ayda 4 kez kundaklandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Lüks araç bir ayda 4 kez kundaklandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Lüks araç bir ayda 4 kez kundaklandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gaziantep, Tragger, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks araç bir ayda 4 kez kundaklandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız 15:02 Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti 14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 14:47 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı 14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda 14:26 Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi 14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
Vatandaş, 13:48 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı 13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri
15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti
14:52 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi
14:47 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı
14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
14:18 Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir
14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
13:54 Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler
Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyuduğunu algılayan arabalarını gelecek yıl satışa sunacak Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyuduğunu algılayan arabalarını gelecek yıl satışa sunacak         
15:18
Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi         
15:00
Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi         
14:53
Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Bahçeli'yi Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek         
14:38
Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu         
14:24
Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 15:24:24. #1.12#
SON DAKİKA: Lüks araç bir ayda 4 kez kundaklandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement