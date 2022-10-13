Lüks araç çetesinden büyük vurgun: Tek gecede 9 araçtan hırsızlık yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Lüks araç çetesinden büyük vurgun: Tek gecede 9 araçtan hırsızlık yaptı

13.10.2022 09:27

Lüks araç çetesinden büyük vurgun: Tek gecede 9 araçtan hırsızlık yaptı Esenyurt'ta gösterge paneli ve ses sistemi hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı Esenyurt'ta lüks otomobil hırsızları, çaldıkları bir aracı kullanarak tek gecede 9 farklı arabanın hayalet gösterge panelini ve ses...

Lüks araç çetesinden büyük vurgun: Tek gecede 9 araçtan hırsızlık yaptı

Esenyurt'ta gösterge paneli ve ses sistemi hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta lüks otomobil hırsızları, çaldıkları bir aracı kullanarak tek gecede 9 farklı arabanın hayalet gösterge panelini ve ses sistemlerini söktü. Sadece birkaç dakika içerisinde araçların camını kırarak ekranları çalan şüpheliler, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gece saat 02.15 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belirsiz şahıslar, gece vaktinde çaldıkları bir araçla sokağa gelerek hedef aldıkları lüks otomobilin yanına yaklaştı. Aracın kapısını tornavida ile zorlamaya çalışan şüpheliler, açamayınca arabanın sol ön camını kırarak otomobilin içine girdi. Yaklaşık iki dakika içerisinde araçtaki gösterge panelini söken hırsızlar, çıkardıkları malzemeleri geldikleri arabaya koyarak kayıplara karıştı. Hırsızlık sonrası otomobilinin durumunu gören Turgay Akçelik, büyük bir şok yaşarken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Zanlıların aynı gece 9 farklı araçtan benzer hırsızlık gerçekleştirdikleri belirlendi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Zanlıların hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlar tarafından aracının gösterge paneli çalınan Turgay Akçelik, "Gece vakti saat 02.15 sıralarında hayalet göstergesini ve paneli sökmüşler. Ben karakola gittiğimde konuşulanlara şahit oldum. Birkaç araç daha bu şekilde hırsızlığa uğramış. Hırsızlar da yaklaşık 4 kişi. Kapının kenarını tornavida ile zorlayınca kapıyı açamıyorlar ve camı kırıyorlar. Gerçekten üzülüyorum. Şu anda 60-70 bin TL civarında bir zararımız gözüküyor. Aracımızı sanayiye getirdik. Emniyet güçleri sağ olsun. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ben de bu konuda mücadelemi sürdüreceğim" diye konuştu.

Konu ile ilgili konuşan sanayi esnafı Mustafa Eraslan ise "Hırsızlar, lüks marka araçlara giriyorlar. Bugün aracını bu sebepten sanayiye getiren ben denk gelmedim ama arkadaşım denk geldi. Her hafta aşağı yukarı duyuyorum. Özellikle bu araçlardan çalmalarının sebebi talep yüksek ve ikinci el olarak satıyorlar. Piyasada ikinci el olarak, test arabalarından söküldüğünü söyleyerek satıyorlar ve genellikle elden satmaya çalışıyorlar. Bugün yetkili bayisine gidip yaptırmak isteseniz 200 bin TL civarında maliyetiniz oluyor" dedi.

YORUMLAR
500
Seyir halindeki kamyondan yükselen dumanlar korkuttu Seyir halindeki kamyondan yükselen dumanlar korkuttu ÜZERİNDE ANAHTAR BIRAKILAN ARACA BİNİP, GERİ MANEVRA YAPTI; ANNE- KIZA ÇARPTI ÜZERİNDE ANAHTAR BIRAKILAN ARACA BİNİP, GERİ MANEVRA YAPTI; ANNE- KIZA ÇARPTI Uçan arabayı Dubai'de gördük! Uçan arabayı Dubai'de gördük!
Kaynak: İHA

Esenyurt, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks araç çetesinden büyük vurgun: Tek gecede 9 araçtan hırsızlık yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:48 Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek
13:36 AB Özel Temsilcisi Borrell'den 'nükleer' gözdağı: Rus ordusu yok olur
13:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
12:16 Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım
12:04 Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 14:07:52. #1.12#
SON DAKİKA: Lüks araç çetesinden büyük vurgun: Tek gecede 9 araçtan hırsızlık yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement